Sastamalan uusi kevyen liikenteen väylä avautui – tietyöt jatkuvat vielä joulukuun puoliväliin saakka ja ensi kesänä

Sähköistyminen on haaste Pirkanmaan energiajärjestelmälle - selvitys auttaa päästöjen vähentämisessä 12.11.2021 07:30:00 EET | Tiedote

Pirkanmaalla käytetystä sähköstä yli 80 prosenttia on ostosähköä. Esimerkiksi tuulivoiman tuotanto on vähäistä, mutta hankkeita on vireillä paljon. Tämä käy ilmi Pirkanmaan ELY-keskuksen tilaamasta energiajärjestelmäselvityksestä, jonka tarkoitus on auttaa maakunnan ilmastotyössä.