Sastamalassa lottopelien onnekkuuspyrähdys – kahden kuukauden sisällä neljä suurvoittoa

Sastamalan voittokulku jatkui jättipotin jälkeen heti heinäkuun lopussa, kun sastamalalainen nettipelaaja voitti Lotosta lähes 163 000 euron voiton. Kului reilu kuukausi ja Sastamalan Puistokadun R-kioskilla pelattuun peliin osui reilun 32 000 euron Vikinglotto-voitto. Kaksi päivää tämän jälkeen sastamalalainen nettipelaaja voitti Eurojackpotista 395 000 euroa.

Sastamalaan on siis osunut kahden kuukauden aikana neljä suurvoittoa, kun viitenä aiempana vuonna paikkakunnalle on osunut vuosittain 2-6 yli 20 000 euron voittoa.

– Heinäkuun alun jättivoiton jälkeen Sastamalassa on ollut merkille pantava onnekkuuspyrähdys. Todennäköistä on, että onnekkuus johtuu ainakin osittain siitä, että paikkakunnalla on innostuttu tavanomaista enemmän tavoittelemaan onnea lottopeleissä, mikä on varsin tyypillistä paikkakunnalle osuneen suuren voiton jälkeen, viestintäpäällikkö Pipsa Öhman Veikkaukselta sanoo.

Se, kuinka paljon suuri voitto yleensä vaikuttaa pelaamisinnokkuuteen paikkakunnalla, riippuu erityisesti voiton suuruudesta sekä paikkakunnan koosta.

– Yleisesti voisi sanoa, että mitä pienempi paikkakunta, sen enemmän paikkakunnalle osuneella voitolla on vaikutusta. Voitto nostaa pelaamisinnostusta yleensä korkeintaan muutaman kuukauden ajan. Näin myös Sastamalassa, jossa lottoaminen piristyi noin pariksi kuukaudeksi, mutta on jo palannut takaisin aiemmalle tasolle, lottopeleistä vastaava tuoteryhmäpäällikkö Juho Virnes arvioi.

Myös 14 miljoonan euron lottovoiton napannut sastamalalainen kertoi havainneensa, että alueelle tulleet voitot ovat puhututtaneet kaupunkilaisia.

– Paikkakunnalle osuneista isoista voitoista on kuulemma riittänyt paljon puhetta. Moni on myös laittanut Lottoa ja Eurojackpotia vetämään, kun onni on suosinut seutua, voittajan kahvittanut Veikkauksen tiedottaja Ilkka Nisula kertoo.

Sastamalaan osunut 20 Loton päävoittoa

Ennen jättipotin jälkeistä Lotto-huumaa Sastamalassa on pelattu Lottoa samalla innolla kuin suurimmassa osassa muitakin Suomen kuntia. Vuonna 2021 täysi-ikäiset Sastamalassa kuluttivat Lottoon keskimäärin 42 euroa*. Koko maan keskiarvo oli noin 37 euroa täysi-ikäistä suomalaista kohden.

Koko Loton 51-vuotisen historian aikana Sastamalaan on osunut yhteensä 20 Loton päävoittoa. Tällä lukemalla Sastamala on väkilukuun suhteutettuna Loton koko maan onnekkuustilastossa sijalla 101.

Jos mitataan onnekkuutta Loton päävoittojen tuomilla euroilla, niin Sastamala on lähes 24 miljoonalla eurollaan väkilukuun suhteutettuna sijalla 25.

Loton 6+1-voittoja Sastamalaan on osunut historian varrella 27 kappaletta.

– Saa nähdä, jatkuuko hyvä onni Sastamalassa myös tällä viikolla, kun Lotossa on jaossa 15,8 miljoonan euron ennätyspotti. Jos myös tämä jättipotti sattuisi osumaan Sastamalaan, niin sen jälkeen kaupunkia voisi hyvällä syyllä kutsua vuoden Lotto-kaupungiksi, Öhman sanoo.

Sastamalaan vuonna 2022 osuneet suurvoitot:

Lotto, 14 milj. euroa, kierros 26/2022, nettipelaaja

Lotto, 163 000 euroa, kierros 29/2022, nettipelaaja

Vikinglotto, 32 000 euroa, kierros 34/2022, R-kioski Puistokatu 1

Eurojackpot, 395 000 euroa, kierros 34/2022 Perjantaiarvonta, nettipelaaja

*Luvun laskemisessa on käytetty laskennallista pelikatetta. Pelikate tarkoittaa summaa, josta maksetut voitot on vähennetty, eli käytännössä luku kertoo sen, kuinka paljon täysi-ikäinen asukas laskennallisesti keskimäärin hävisi Lottoon vuonna 2021. Luvussa on huomioitu sekä kunnan asukkaiden nettipelaaminen että kunnan alueella sijaitsevissa myyntipaikoissa tapahtuva pelaaminen.