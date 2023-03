Sastamalassa uusitaan Kärppälänjoen ylittävä silta valtatie 12:lla

Kärppälänjoen sillan uusimisurakka on käynnistymässä Sastamalassa valtatie 12:lla. Tielle on kuluvan viikon alussa asetettu työmaakyltit, ja valmistelevat työt ovat jo käynnissä.



Kärppälänjoen nykyinen silta on vuodelta 1959 ja siinä on lukuisia erityyppisiä vaurioita. Sen vuoksi paras vaihtoehto sillan korjaamiseksi on sen uusiminen, sillä vauriot johtuvat niin pohjaolosuhteista, rakenteesta kuin iästäkin. Uusi silta tehdään leveytensä puolesta valtatien vaatimiin mittoihin.



Ensimmäisessä vaiheessa siltapaikalle rakennetaan kaksikaistainen kiertotie ja varasilta Kärppälänjoen yli. Urakan toisessa vaiheessa vanha silta puretaan ja samalle paikalle rakennetaan uusi silta. Lisäksi valtatielle tehdään pohjanvahvistustöitä sillan molemmin puolin.



Kärppälänjoen uuden sillan tulopenkereille tehdään paalulaatat. Uusi silta on nykyistä siltaa leveämpi teräsbetoninen laattakehäsilta. Sen hyötyleveys on 10,5 metriä.

Kiertotie käytössä koko rakennustyön ajan





Valtatie 12 liikenne kulkee koko rakennustyön ajan alennetulla ajonopeudella siltapaikan pohjoispuolelle rakennettavalla kiertotiellä. Kiertotiestä aiheutuu liikenteelle jonkin verran häiriötä.



Kärppälänjoen sillan uusiminen on ELY-keskuksen tämän vuoden suurin siltainvestointi, ja se valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Tehan Oy. Siltaurakan veroton urakkahinta on 1 300 000 euroa.