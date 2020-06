Sastamalassa voi olla pian kaikkea – paikka Prismalle on löytymässä

Jaa

Sastamalalaisten asiakaspalautteissa eräs teema on pitkään ollut ylitse muiden: kaupunkiin pitäisi saada oma Prisma. Pirkanmaan Osuuskauppa on vuosien varrella selvittänyt Prisman perustamista alueelle useaan otteeseen, mutta sopivaa yhtälöä sijainnin, kokoluokan ja kannattavuuden suhteen ei ole aikaisemmin ollut tarjolla. Viimeisen vuoden aikana pulmaan on kuitenkin löydetty ratkaisu, ja hanketta ryhdytään edistämään niin ripeästi kuin mahdollista. Kaavoituksen edetessä suotuisasti Sastamalan Prismaan voidaan tämänhetkisen arvion mukaan päästä asioimaan keväällä 2022.

Pitkään haudutetun Prisma-hankkeen taustalla on halu kehittää Pirkanmaan Osuuskaupan palveluja elinvoimaisella Sastamalan alueella. – Sastamalan S-marketin, Mouhijärven Salen ja Sastamalan ABC:n avulla emme ole pystyneet tarjoamaan alueen asukkaille sellaista palvelukokonaisuutta, joka toimisi riittävän hyvin laajassa 25 000 asukkaan kaupungissa, kertoo toimialajohtaja Ville Jylhä. Yhtenä vaihtoehtona liiketoiminnan kehittämiselle on ollut nykyisen S-marketin vahvistaminen, mutta jos Prisma-hanke toteutuu, S-marketin toiminta siirretään todennäköisesti Prismaan. Uudelle Prismalle on hankekehittäjä YIT:n ja Sastamalan kaupungin ansiosta avautumassa helposti saavutettava tontti Ojansuun kaupunginosasta. – Kaupunginhallitus käsittelee maankäyttösopimuksen maanantaina, ja kaavoitus käynnistyy välittömästi. Kauppakeskuksen sijainti tulee olemaan likimain nykyisen kaupungin teknisen varikon paikalla. Hanke on kokonaisuudessaan erittäin tervetullut ja toteutuessaan parantaa Sastamalan kaupallista vetovoimaa entisestään, kertoo Sastamalan kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg. Paikallisuus kantavana ajatuksena Vaikka Prisman kaavoitus on vasta alkamassa, Pirkanmaan Osuuskaupassa on jo mietitty, miten Prisma palvelisi parhaiten paikallisten arjessa. Uuden hypermarketin valikoiman halutaan helpottavan sastamalalaisten arkiruokailua ja tarjoavan ennen kaikkea hinta-laatusuhteeltaan ylivoimaiset vaihtoehdot niin kivijalkamyymälässä kuin ruoan verkkokaupankin kautta. Prisma-konseptin mukaisesti myyntiin saataisiin myös osuva kattaus käyttötavaraa. Vahvana punaisena lankana kaikessa on paikallisuus. – Alueella on aivan loistavia paikallisia elintarviketuottajia, joiden tuotteita haluamme ehdottomasti tarjota Prismassa. Käyttötavaraosastomme pystyisi palvelemaan sekä vakituisten että kesäasukkaiden tarpeita, Ville intoilee. Prisma pystytetään yhdessä asiakkaiden kanssa Jo Prisman suunnittelussa paikallisuus on yhtenä lähtökohtana: kauppaa rakennetaan sastamalalaisille, sastamalalaisten toiveista käsin. Palautteiden perusteella tiedetään jo nyt, että paikalliset toivovat jatkossakin panostusta S-marketista tuttuun, loistavaan leipäosastoon. Myös myymälässä kulkemisen helppouteen halutaan satsata etenkin lapsiperheiden ja ikääntyvien asiakkaiden toiveesta. – Kun hankkeessa päästään etenemään, sekä asiakkaat että henkilökunta pääsevät eri tavoin mukaan aidon sastamalalaisen Prisman suunnitteluun. Pirkanmaan Osuuskaupalla on mahdollisuus laajaan kokonaispalvelutarjontaan. Rakennetaan siitä sopiva paletti paikallisten tarpeisiin, Ville kuvaa. Lisätietoja: Pirkanmaan Osuuskauppa, toimialajohtaja Ville Jylhä, ville.jylha@sok.fi, 010 767 0079 Sastamalan kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, jarkko.malmberg@sastamala.fi, 040 641 6735

Kuvat Lataa