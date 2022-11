Sata vuotta Eila Hiltusen syntymästä 22.11.2022 – Didrichsenin taidemuseo juhlii kuvanveistäjän elämäntyötä

Kuvanveistäjä sai metallin elämään. Materian runous – Eila Hiltunen 100 vuotta avautuu Didrichsenillä 10.9.2022 30.8.2022 07:52:00 EEST | Tiedote

Kuvanveistäjä Eila Hiltusen (1922–2003) syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta 22.11.2022. Materian runous – Eila Hiltunen 100 vuotta -näyttely on esillä Didrichsenin taidemuseossa 10.9.2022–29.1.2023. Se esittelee sukupolvensa kansainvälisimpiin taiteilijoihin lukeutuneen Hiltusen uraa 1940-luvulta 2000-luvun alkuun. Yhteistyössä Hiltusen perillisten kanssa valmisteltu näyttely on laajin taiteilijan teosten esittely yli kahteenkymmeneen vuoteen. Nähtävillä on myös Suomessa aiemmin esittelemättömiä teoksia. Näyttelykokonaisuus sisältää veistoksia, mitaleja, koruja ja luonnoksia.