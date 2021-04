Satakunnan Älykäs maaseutu -kehittämissuunnitelma on julkaistu kommentoitavaksi

Jaa

Satakunnan maaseudun kehittämissuunnitelman valmistelu on edennyt kommentointivaiheeseen. Nyt laadittava suunnitelma ohjaa maaseuturahaston hanke- ja yritystukien myöntämistä tulevalla ohjelmakaudella. Suunnitelmaa voi kommentoida 15.5. saakka.

- Satakunnan ELY-keskus on laatinut suunnitelman yhteistyössä Satakunnan maaseudun yrittäjien, organisaatioiden ja asukkaiden kanssa. Yhteisenä tavoitteenamme on ollut rakentaa suunnitelma, joka vastaa mahdollisimman hyvin satakuntalaisia tarpeita ja luo innostavasti mahdollisuuksia vahvistaa satakuntalaisen maaseutumme elinvoimaisuutta. Ideoita ja ajatuksia on kerätty valmistelun aikana työpajoissa ja erilaisia virtuaalisia kanavia hyödyntäen, kehittämisasiantuntija Salme Pihlajamaa toteaa.

Suunnitelma ohjaa maaseudulla kohdistettavaa rahoitusta

Nyt laadittava suunnitelma toimii paikallisena osana EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa CAP27. Satakunnan maaseudun kehittämiseen osoitettavat Euroopan unionin maaseuturahaston kehittämishankkeiden ja yritystukien rahoitus tullaan suuntaamaan valmisteilla olevan suunnitelman perusteella.

- Kommentteja ja ehdotuksia suunnitelmaluonnokseen voi jättää joko organisaationa tai yksittäisen asukkaan näkökulmasta. Kaikki mielipiteet ovat arvokkaita ja otamme ne huomioon, Pihlajamaa kertoo.

Suunnitelmaa esitellään ensi viikolla järjestettävässä, koko valmistelun huipentavassa webinaarissa.

Älykkäät maaseudut - kiertueen Satakunnan tilaisuu s 5.5.

Webinaari järjestetään 5.5. klo 8.30 -12.00 Teams-kokouksena. Tilaisuudessa esitellään nyt kommentoitavana olevaa suunnitelmaa ja kuullaan sekä mielenkiintoisia satakuntalaisia puheenvuoroja että valtakunnallisia terveisiä tulevan ohjelmakauden valmistelusta.

Suunnitelmaa esittelevät maaseutuyksikön päällikkö Timo Pukkila ja kehittämisasiantuntija Salme Pihlajamaa Satakunnan ELY-keskuksesta. Satakunnasta mukana ovat myös Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina, Huittisten elinvoimajohtaja Riikka Peippo, The Merry Monkin yrittäjä ja idearikas asukas Maija Munkki sekä Leader Pohjois-Satakunnan toiminnanjohtaja Juha Vanhapaasto.

Valtakunnalliset terveiset tuovat maaseutuylitarkastaja Antonia Husberg maaseutupolitiikan neuvosto MANE:sta, maaseutuylitarkastaja Marianne Selkäinaho sekä johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriöstä ja yksikönjohtaja Esko Leinonen Ruokavirastosta.

Satakunnan Älykäs maaseutu -kehittämissuunnitelmaan voi tutustua Satakunnan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/maaseudun-kehittaminen.

Samalta sivulta löytyvät myös lisätiedot 5.5. webinaarista ja ilmoittautumisohjeet.