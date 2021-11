Satakunnan ELY-keskuksessa tehdään vaikuttavaa työtä alueen parhaaksi

Työvoimakoulutus vaikuttavinta Satakunnassa alkuvuonna 2021 5.10.2021 08:28:42 EEST | Tiedote

Alkuvuonna 2021 järjestetty ammatillinen työvoimakoulutus on ollut vaikuttavinta Satakunnassa. Ammatillisen työvoimakoulutuksen on elokuun lopussa päättänyt jo yli 1300 asiakasta, joista työttömänä koulutuksen jälkeen on ollut vain kolmannes (32,9 %) kaikista koulutuksen suorittaneista. Koko maan keskiarvo on yli kymmenen prosenttiyksikköä heikompi (43,7 %).