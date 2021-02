Satakunnan kokoontumisrajoitukset kiristyvät – tartuntatautitilanne on heikentynyt

Satakunnassa kokoontumisrajoitukset kiristyvät lauantaista 20.2.2021 alkaen: korkeintaan 10 henkilön tapahtumat ovat sallittuja sisä- ja ulkotiloissa ja niissäkin on noudatettava turvallisuus- ja hygieniaohjeita.

Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 19.2.2021 päättänyt kiristää Satakunnan kokoontumisrajoituksia.

Tänään annetun määräyksen mukaan korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on sallittua, kun niissä ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi (minedu.fi). Määräys koskee sekä sisätiloissa että rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia. Määräys on voimassa ajalla 20.2.–19.3.2021



Satakunnan epidemiologinen tilanne on viime viikon lopulta lähtien (viikko 6) merkittävästi vaikeutunut. Tartuntaryppäitä ja laajoja joukkoaltistumisia on todettu erityisesti Raumalla, mutta myös Porissa ja Pohjois-Satakunnassa. Kokouksessaan 18.2.2021 Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä arvioi, että Satakunta on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen ja kannatti kokoontumisrajoitusten kiristämistä.



Terveyden ja hyvinvoinnin laitos muistuttaa, että koronatesteihin tulee hakeutua vähäistenkin oireiden perusteella. Hyvä on myös muistaa, että vaikka rokottaminen on saatu käyntiin, se ei vielä poista tarvetta noudattaa annettuja hygienia- ja turvallisuusohjeita. Vastuullisella toiminnalla ja määräysten noudattamisella voimme yhdessä pitää huolen siitä, että tartuntatautitilanne ei entisestään pahene.

Lisätietoa:

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös kokoontumisrajoituksista, 19.2.2021 (pdf)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi (minedu.fi)

Satakunnan sairaanhoitopiiri (satasairaala.fi)

Usein kysytyt kysymykset / koronavirus (avi.fi)

Tapahtumajärjestäjien neuvonta:

• puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16)

• sähköposti: koronainfo(at)avi.fi

Median yhteydenotot:

• Mikael Luukanen, ylijohtaja, p. 0295 018 092, mikael.luukanen(at)avi.fi

• Heikki Mäki, johtaja, p. 0295 018 094, heikki.maki(at)avi.fi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto