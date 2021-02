Satakunnan maaseudun kehittämissuunnitelman valmistelu on edennyt loppusuoralle

Satakunnan maaseudun yrityksillä ja organisaatioilla on mahdollisuus kehittää toimintaansa Euroopan unionin maaseuturahaston tuella tulevinakin vuosina. Rahoitusta myönnetään nyt valmisteilla olevan alueellisen kehittämissuunnitelman perusteella. Tietoja ja näkemyksiä suunnitelmaan on kerätty satakuntalaisilta maaseudun asukkailta, yrittäjiltä ja kehittäjiltä. Ennen pandemiaa ehdittiin järjestää muutamia työpajoja, mutta pääasiassa valmistelu on toteutettu virtuaalisesti.

- Ihmiset ovat lähteneet hienosti mukaan täysin uudenlaiseen tapaan valmistella meille kaikille tärkeää suunnitelmaa, kehittämisasiantuntija Salme Pihlajamaa kertoo. Keskustelua on käyty Satakunnan Älykäs maaseutu- Facebook-ryhmässä, erilaisissa virtuaalityöpajoissa sekä loppusyksystä 2020 järjestetyn virtuaalistudion yhteydessä.



- Ryhmässämme on yli 200 jäsentä ja myös studiota seurasi lähes sadan hengen katsojajoukko. Olemme saaneet heiltä runsaasti arvokasta materiaalia, jonka pohjalta rakentuu merkittävä osa Satakunnan maaseudun kehittämissuunnitelmaa vuosille 2021-2027, Pihlajamaa iloitsee. Yhdessä laadittu suunnitelma luo mahdollisuuksia satakuntalaiselle maaseudulle Nyt laadittava suunnitelma toimii paikallisena osana EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa CAP27. Satakunnan maaseudun kehittämiseen osoitettavat Euroopan unionin maaseuturahaston tuet tullaan suuntaamaan valmisteilla olevan suunnitelman perusteella. Tavoitteena on laatia suunnitelma, joka vastaa mahdollisimman hyvin satakuntalaisia tarpeita ja luo innostavasti mahdollisuuksia vahvistaa satakuntalaisen maaseutumme elinvoimaisuutta. Valmistelu huipentuu 5.5. järjestettävään webinaariin Suunnitelmaan voi tutustua kevään huipentavassa Älykkäät maaseudut -kiertueen Satakunnan tilaisuudessa, joka järjestetään aamupäivän kestävänä webinaarina keskiviikkona 5.5.2021. ​​​​​​​Tilaisuudessa kuulet ajankohtaista tietoa myös uuden ohjelmakauden valtakunnallisesta valmistelusta. - Webinaarissamme sinulla vielä mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuutemme satakuntalaiseen maaseutuun, joten varaathan päivän jo kalenteristasi, Pihlajamaa muistuttaa. Tilaisuuden ohjelma ja tarkempi aikataulu julkaistaan kevään edetessä.



Tapahtuman tiedot päivittyvät verkkosivuillemme:



www.ely-keskus.fi/maaseudunkehittaminen

