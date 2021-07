Satakunnassa 10 305 työtöntä työnhakijaa kesäkuussa

Maaseudun laajakaistainvestointien haku on käynnistynyt 27.5.2021 14:35:33 EEST | Tiedote

Suomelle on myönnetty EU:n elpymisvaroista vähintään 16 miljoonan euron lisärahoitus maaseudun laajakaistahankkeisiin. Tukea voivat hakea esimerkiksi kyläyhdistykset tai muut yhdistykset, osuuskunnat, kunnat ja paikallisoperaattorit. Hankkeiden haku on nyt avautunut Hyrrä-asiointipalvelussa ja ensimmäinen hakujakso päättyy 14.6. Toinen hakujakso on 15.6.–30.9.2021.