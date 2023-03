Satakunnassa 9250 työtöntä työnhakijaa helmikuussa

Eri ryhmissä työttömyyden kehitys on viime aikoina ollut eri suuntaista. Pitkäaikaistyöttömien ja yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä on vielä huomattavasti laskenut vuoden takaiseen verrattuna. Kasvua on ollut ulkomaalaisten työttömien määrässä. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on pysynyt lähes ennallaan.

Työvoiman kysyntä on edelleen jatkunut varsin vilkkaana. Työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuussa Satakunnassa yhteensä yli 6 300 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avautuneita uusia työpaikkoja oli 2 440.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta (temtyollisyyskatsaus.fi).