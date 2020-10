Satakunnassa kokoontumisrajoitukset pysyvät marraskuussa ennallaan

Satakunnassa yli 50 henkilön yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on edelleen varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia tartuntatautitilanteen pahenemisen ennaltaehkäisemiseksi. Marraskuussa maakunnan alueella jatkuu lokakuulle annettu kokoontumisrajoitus.

Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 22.10.2020 päättänyt, että Satakunnassa yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi marraskuussa järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.

Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälin ylläpitämiseen.

tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.

järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Kokoontumisrajoitus pysyy Satakunnassa marraskuussa samanlaisena kuin se on ollut lokakuussa. Epidemiatilanteen hillitsemiseksi on tärkeää, että jokainen tapahtumanjärjestäjä ja yksittäinen ihminen toimii vastuullisesti.

Yllä kuvattu kokoontumisrajoitus koskee seuraavia kuntia: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä, Ulvila

Satakunnassa on toistaiseksi naapurimaakuntia parempi tautitilanne

Epidemiologinen tilanne on Satakunnassa edelleen rauhallinen, vaikka tartuntojen ilmaantuvuusluku on vähitellen noussut. Suurin osa tartunnoista on ollut peräisin muualta Suomesta tai ulkomailta. Satakunnan naapurimaakunnissa epidemiologinen tilanne on kehittynyt epäsuotuisaan suuntaan.

Tilanne Satakunnassa voi kuitenkin nopeasti muuttua, koska väestö liikkuu eri maakuntien välillä. Joukkoaltistumisia voi herkästi syntyä, jos hygienia- ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta ei huolehdita. Vastuullisella toiminnalla ja määräysten noudattamisella voimme yhdessä pitää huolen siitä, että tartuntatautitilanne ei pahene. Myös viranomaisten antamia suosituksia on hyvä noudattaa.

Tiukemmat kokoontumisrajoitukset ovat mahdollisia

Jos tartuntatautitilanne pahenee Varsinais-Suomessa äkillisesti, kukin kunta voi päättää paikallisista kokoontumisrajoituksista, jotka ovat aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia tiukempia. Kunta voi päätöksellään myös sulkea toimitilojaan ja antaa suosituksia yksityistilaisuuksista ja kasvomaskien käyttämisestä. Myös sairaanhoitopiiri voi antaa alueelleen suosituksia. Jos tiukemmat kokoontumisrajoitukset ovat tarpeen usean kunnan tai koko maakunnan alueella, niistä päättää aluehallintovirasto.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 22.10.2020 tekemä päätös koskien Satakuntaa perustuu tartuntatautilain 58. pykälään. Päätös tulee voimaan 1.11.2020. Tartuntatautilain mukaisesti päätös voi olla voimassa enintään kuukauden ajan. Varsinais-Suomen osalta Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 22.10.2020 tehnyt erillisen päätöksen [linkki]. Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimivaltavalta rajoittuu näihin kahteen maakuntaan.

Lisätietoa:

Päätös kokoontumisrajoituksista Satakunnassa, 22.10.2020

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi, 21.9.2020 (minedu.fi)

Usein kysytyt kysymykset (avi.fi), esimerkkejä:

Satakunnan sairaanhoitopiiri (satasairaala.fi)

Koronaepidemia: alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset (thl.fi)

Tapahtumajärjestäjien neuvonta

Puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16)

Sähköposti: koronainfo@avi.fi

Median yhteydenotot