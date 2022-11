Satakuntaan on perustettu jatkuvan oppimisen verkosto

Kaikki kuluvana vuonna Satakunnassa oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat on sijoitettu Poriin 29.9.2022 14:15:23 EEST | Tiedote

Oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita on sijoitettu 29.9.2022 mennessä Satakunnan ELY-keskukselle tehtyjen kuntasijoitushakemusten perusteella 21 henkilöä. Kaikki sijoitukset on tehty Poriin. Sijoitetut ovat kansalaisuudeltaan irakilaisia ja afganistanilaisia. Lokakuussa Poriin on tulossa ryhmä kiintiöpakolaisia, joiden vastaanottamiselle Porin kaupunki on antanut suostumuksensa.