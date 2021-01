Satakuntaan osoitetut EU:n maaseuturahaston tuet sidottiin täysimääräisesti maaseutumme kehittämiseen

Tilannekatsaus - Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa 11.11.2020 08:05:00 EET | Tiedote

Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt huomattavasti vuoden 2015 tasosta, jolloin maahan saapui 32 476 turvapaikanhakijaa. Viime vuonna hakijoita oli 4 551, ja tänä vuonna lokakuun alkuun mennessä hakijoita on ollut 2 569. Satakunnassa on tällä hetkellä toiminnassa enää yksi SPR:n Satakunnan piirin ylläpitämä vastaanottokeskus, joka sijaitsee Porissa. SPR:n Satakunnan piirin ylläpitämä Rauman vastaanottokeskus lakkautettiin virallisesti 30.6.2020. Viimeiset yksityisten palveluntuottajien ylläpitämät Kokemäen ja Kankaanpään vastaanottokeskukset lakkautettiin vuonna 2019. Tällä hetkellä Porin vastaanottokeskuksessa on majoittuneena noin 130 henkilöä, joiden lisäksi yksityismajoituksessa olevia on noin 60 henkilöä. Osa näistä henkilöistä tulee saamaan oleskeluluvan.