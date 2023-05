Sataman Viilulle Authentic Finnish Sauna Experience -laatusertifikaatti

Jyväskylän satamassa sijaitsevan Sataman Viilun saunaelämystä on rakennettu alusta pitäen yhteistyössä Sauna from Finlandin asiantuntijoiden kanssa, laatukriteerit mielessä pitäen.

− Meille viilulaisille tämä on yksi saavutettu etappi jatkuvassa kehitystyössämme ja olemme siitä erittäin iloisia. Kiitokset Sauna from Finlandin asiantuntijoille yhteisestä kehitystyöstä. Olemme ylpeästi osa suomalaista saunayhteisöä, iloitsee Sataman Viilun ravintolapäällikkö Jaska Lahti.

Laatusertifikaattia voivat hakea saunapalvelut Suomessa ja ulkomailla. Sertifikaatin saamiseksi saunan on täytettävä Sauna from Finlandin asettamat laatukriteerit, jotka käydään läpi auditoinnin avulla.

− Tässä projektissa on ollut todella kiva olla mukana. Viilu on ensimmäinen laatuaan, joka saa meiltä laatusertifikaatin Urban nature -katekoriasta, joka myönnetään luonto- ja kaupunkikohteissa oleville saunoille, kertoo Sauna from Finlandin toiminnanjohtaja Carita Harju.

Suomalaiset löytävät aina hyviä syitä saunoa. Viiluun on löydetty porukalla ja yksin, on tultu juhlimaan, rentoutumaan ja nauttimaan maisemista. Sertifikaatin avulla on varmistettu erityisesti kansainvälisten vierailijoiden asiakaspolku, yksityiskohtien hiominen on tuonut myös paljon hyvää vakiokävijöille.

− Uskon, että ulkomaalaisten vierailijoiden osuus tulee Viilussa tulevaisuudessakin yhä vaan kasvamaan. Saunapalveluita ja asiakaspolkua on vuoden mittaan kehitetty palautteiden ja kansainvälisten asiakkaiden näkökulmasta. Viilulla on matkailijoille paljon annettavaa, Harju jatkaa.

− Olemme iloisia, että meillä käy suomalaisten lisäksi myös ulkomaalaisia vierailijoita. Heille Viilu tarjoaa urbaania eksotiikkaa sijainnillaan, saunoillaan ja upealla arkkitehtuurillaan, Lahti kiteyttää.

Kehittymistä ja onnistumisia

Ensimmäinen vuosi on pian kuljettu läpi, Viilun syntymäpäivät häämöttävät jo kalenterissa. Tarjolla on ollut kehittymisen paikkoja, onnistumisia ja asiakkaiden ilon näkemistä.

− Olen todella ylpeä koko Viilun porukasta, he ovat kerta toisensa jälkeen heittäytyneet ennakkoluulottomasti uuden pariin ja kehittyneet koko ajan matkalla. Meillä on todella moniammatillinen työryhmä.

Viilu on tarjonnaltaan ja puitteiltaan ainutlaatuinen. Kokous- ja juhlatilat ovat vetäneet koko vuoden hienosti, saunat ja ravintola ovat olleet aktiivisessa käytössä. Erittäin suosituksi ovat nousseet Viilun yläkerrassa järjestettävät hyvinvointihetket, joita on pidetty yhdessä kehonhuollon ammattilaisen Sunni Perkin kanssa.

− Hyvinvointihetkiä on järjestetty usealla eri teemalla mm. joogan, äänimaljarentoutuksen, kehonhuollon ja pilateksen puitteissa. Näissä tilaisuuksissa yhdistyy kaikki hyvä mitä meillä on, maisemat, ruoka ja saunat. Hyvinvointihetket jatkuvat taas kesän jälkeen, avaa Lahti.

Kesäsesonkiin viilulaiset lähtevät varmoin ottein.

− Kesällä on aina hyvä sää saunomiselle ja uimiselle. Terassit vetävät ison määrän porukkaa ja uusi kesälistamme otetaan käyttöön 24.5. Uskon, että kaikki se kehitystyö ja asiakkaiden toiveisiin vastaaminen, jota olemme vuoden mittaan tehneet kantaa hedelmää, Lahti päättää.