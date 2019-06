Satavuotias Insinööriliitto rokkaa Provinssissa

Juhlavuottaan viettävä Insinööriliitto on näkyvästi mukana torstaina Seinäjoella alkavassa Provinsissa. Festivaalien yhteistyökumppanilla on alueella oma Ihastu insinööriin -oleskelualue, jossa voi muun muassa testata sopivuuttaan insinöörin puolisoksi.

Insinööriliiton juhlavuoden projektipäällikkö Grete Ahtolan mukaan liitto on vuoden aikana siellä, missä on paljon ihmisiä. Liiton violetti väri on tuttu näky lukuisissa kesän suurissa yleisötapahtumissa.

– Tarkoitus on rikkoa perinteisiä käsityksiä insinööreistä, tehdä insinöörien ja muiden tekniikan ammattilaisten työtä tutuksi laajalle yleisölle ja tietenkin juhlia yhdessä, Ahtola sanoo.

Provinssi on yksi Suomen suurimmista rockmusiikkifestivaaleista. Vuonna 1979 ensimmäisen kerran järjestetty tapahtuma houkuttelee vuosittain Törnävänsaareen 70 000–80 000 kävijää.

Pääosassa festivaalissa on tietenkin musiikki. Insinööriliiton teemana tapahtumassa on Ihastu insinööriin. Liiton suuri kupoliteltta tarjoaa festarikansalle monenlaista puuhaa.

– Alueella on tatutointipiste, onnenpyörä ja tietenkin leikkimielinen, suuren suosion saavuttanut Ihastu insinööriin -testi, jolla voit testata, onko sinusta elämänkumppaniksi insinöörille, Ahtola kertoo.

Ahtolan mukaan Insinööriliiton juhlavuoden kantavana teemana on viettää juhlavuotta yhdessä liiton jäsenten, sukulaisten, ystävien ja myös vieraiden kanssa.

– Teemme insinöörien tekemään tärkeää työtä tutuksi suurelle yleisölle, mutta samalla muistutamme jäsenillemme, kuinka tärkeää on arkisen työn ja aherruksen keskellä pitää huolta itsestään ja omista läheisistään, hän sanoo.