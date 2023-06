Sateenkaariperheet ja Simpukka: Sijaissynnytys parantaisi lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia

Lapselle voitava vahvistaa kahta useampia oikeudellisia vanhempia - Sateenkaariperheet ry julkaisi eduskuntavaalitavoitteensa - 28.3.2022 06:24:00 EEST | Tiedote

Sateenkaariperheiden asemassa on vielä paljon parannettavaa. Monissa sateenkaariperhetilanteissa lapsen oikeudet perhesuhteiden suojaan ei toteudu. Perhevapaat ovat jopa huonontuneet joissain sateenkaariperheissä. Hedelmöityshoitojen yhdenvertaisessa saatavuudessa on useita ongelmia. Sijaissynnytyksen säätelemättömyys asettaa kaikki osapuolet turvattomaan asemaan. Sateenkaarilasten ja -nuorten hedelmällisyysneuvonta on olematonta.