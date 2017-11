Sateenkaariperheet mukana Mikkeli Pridessa

Mikkelissä järjestetään ensimmäinen pride-tapahtuma lauantaina 25.11.2017. Alueella aktiivisesti toimivat sateenkaariperheet ovat osallistumassa tapahtumaan. Perjantaina Mikkelissä järjestetään myös Sateenkaariperheet ry:n syyskokous, joka vahvistaa yhdistyksen perhepoliittiset tavoitteet seuraaville neljälle vuodelle.

Mikkelin Pride on vuoden pimeimpään aikaan, marraskuussa. Isot kaupungit juhlistavat Pride-tapahtumiaan yleensä keskellä valoisinta kesää. Tämä kuvaa monien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien tuntemuksia ja asemaa myös valtakunnallisesti. Mikkeli Pride haluaa tuoda esiin sen, että Suomessa tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten oikeuksien toteutumisessa on suuria maantieteellisiä eroja. Mikkeli Priden tarkoituksena on ylpeänä tuoda valoa ja väriä pimeään. Valo – näkyvyys, kuuluvuuden ja hyväksynnän tunne. Väri – yksilöllisyys, moninaisuus ja yhtenäisyys.

Sateenkaariperheet ry:n Mikkelin alueen paikallistiimi on kouluttanut sote- ja kasvatusalan ammattilaisia ja opiskelijoita sekä järjestänyt neuvontaa perheille, lapsille ja nuorille. Paikallistiimi järjestää tarpeen ja toiveiden mukaan myös tapaamisia ja muuta toimintaa alueen sateenkaariperheille. Mikkelin alueen perheet osallistuvat pride-juhlaan riemuisin mielin ja kutsuvat perheitä kautta maan osallistumaan tapahtumaan.

Sateenkaariperheet ry järjestää tänä vuonna syyskokouksensa Mikkelissä perjantai-iltana 24.11. Kokous vahvistaa yhdistyksen perhepoliittiset tavoitteet seuraavalle neljälle vuodelle. Näillä tavoitteilla lähdetään vaikuttamaan myös seuraaviin eduskuntavaaleihin ja hallitusohjelmaneuvotteluihin. Hallituksen luonnoksen perhepoliittisiksi voisi tiivistää seuraaviin sanoihin:

”Hlbti-toimintaohjelma, translaki, sijaissynnytys, perhevapaat, vanhemmuuslaki ja useamman kuin kahden juridinen vanhemmuus”

Alueellisella medialla on mahdollisuus syyskokouksen yhteydessä haastatella yhdistyksen toimihenkilöitä sateenkaariperheiden kohtaamista haasteista, perhepoliittisista tavoitteista ja yhdistyksen toiminnasta Savossa ja valtakunnallisesti.