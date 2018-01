Sateenkaariperheet ry tarjoaa asiallista tietoa ja tukea kumppanuusvanhemmuuteen

Elämäntyöpalkinto Kaisa Niittyselle sateenkaariperheiden eteen tehdystä työstä 30.10.2017 17:01 | Kutsu

Sateenkaariperheet ry juhlisti viikonloppuna 20-vuotista taivaltaan. Juhlan yhteydessä yhdistys myönsi elämäntyöpalkinnon Kaisa Niittyselle, joka on toiminut useissa eri tehtävissä yhdistyksessä 18 vuoden ajan. Yhdistyksen hallituksen mukaan Niittynen on hoitanut tehtäviään omistautuneesti, täydellä sydämellään ja koko olemuksellaan. Hänen perintönään yhdistyksessä on opittu tekemään yhdessä ihmeitä pienillä resursseilla.