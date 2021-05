Sateinen loppukevät nostanut vedenkorkeuksia Pirkanmaalla - seuraa rantasi tilannetta

Jaa

Etenkin Pirkanmaan itäisessä osassa vedenkorkeudet ovat nousseet selvästi viime päivien aikana. Tulevat sateet lisäävät nousua entisestään, koska maaperä on vettynyt ja sateet valuvat vesistöihin nopeasti. Lempäälän kanavalla joudutaan rajoittamaan vesiliikennettä, jotta Vanajaveden säännöstelyssä voidaan noudattaa voimassa olevia lupaehtoja ja jotta ei aiheudu merkittäviä tulvavahinkoja.

Pirkanmaalle on ennustettu voimakkaita sateita tälle keskiviikkopäivälle ja ne jatkuvat huomiseen asti. Sateet ovat painottumassa Pirkanmaan itäiseen ja eteläiseen osaan. Maaperä on viime viikon sateiden myötä vettynyt ja tulevat sateet valuvat suoraan vesistöihin. Tästä syystä etenkin pienempien järvien vedenpintojen nousu kiihtyy loppuviikosta. Ennusteen mukaiset vedenkorkeudet eivät kuitenkaan ole poikkeuksellisia eikä niiden pitäisi aiheuttaa haittaa rakennuksille.

- Tässä vaiheessa kannattaa kuitenkin seurata oman rantansa tilannetta sekä tarvittaessa suojata rantarakenteensa tai nostaa vene ja laituri pois, jos vedenkorkeus nousee liikaa, toteaa johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Suurempien luonnontilaisten järvien osalta nousu on vähäinen. Luonnontilaisena virtaavalla Iso-Längelmävedellä, joka kattaa Mallasveden, Längelmäveden reitin ja Hauhon reitin järvet, vedenkorkeus nousee noin viisi senttimetriä seuraavan viikon aikana ja lähtee laskuun kesäkuussa, jos sää ennusteen mukaisesti poutaantuu. Koska näissä järvissä vedenpinta pysyy korkeana lähiviikkojen ajan, niistä tulee virtaamaan runsaasti vettä Vanajaveden ja Pyhäjärven kautta Kokemäenjokeen ainakin kesäkuun ajan.

Vanajavedellä rajoitetaan Lempäälän kanavan veneliikennettä

Alun perin tulvasuojelutarkoituksiin säännöstellyllä Vanajavedellä vedenkorkeuden nousua on hillitty juoksutuksia lisäämällä. Juoksutukset toteutetaan Herralanvirran padolla ja Lempäälän kanavalla.

Lupaehdoissa on määritelty ylimmät sallitut vedenkorkeudet Toijalan satamassa ja Hämeenlinnassa. Näitä korkeuksia ei tule ylittää. Vedenpinta on enää muutaman sentin näiden korkeuksien alapuolella. Herralanvirran padolla juoksutukset ovat olleet suuria jo useamman viikon, mistä on aiheutunut jonkin verran haittaa Kuokkalankosken alueella. Toisaalta juoksutus on kuitenkin pystytty pitämään vielä selvästi pienempänä kuin lupaehtojen mukainen juoksutusmaksimi. Maksimijuoksutuksella vedenkorkeus olisi noin 30 senttimetriä nykyistä korkeampi Kuokkankosken alueella.

- Myös Kuokkalankosken ympäristössä on syytä suojata rakenteita ja nostaa veneitä, sillä juoksutukset jatkuvat suurina myös lähiviikot, jatkaa Isid.

Herralanvirran padon lisäksi Lempäälän kanavan kautta on juoksutettu voimakkaasti ottaen huomioon veneliikenne. Keskiviikosta alkaen veneliikenteen käyttöaikaa lyhennettiin, jotta juoksutuksilla saadaan pysäytettyä Vanajaveden vedenkorkeuden nousu. Rajoitus jatkunee viikonlopun yli.

Lue lisää: