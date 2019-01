Satokaudet saapuivat kokousruokavalioon - Brain Food takaa vireän päivän

Mielelle, aivoille ja koko keholle suunniteltu Brain Food -konsepti on Radisson Blu Hotellien kehittämä vireystilaa ylläpitävä kokousruokavalio. Pitkäjänteinen kehitystyö aloitettiin jo vuonna 2011. Keittiömestareiden lisäksi pioneerityössä on ollut mukana ravitsemusasiantuntija Patrik Borg. Viimeisin lisäys Brain Food -konseptiin on Satokausi-ajattelu.

”Ruokatrendit ovat viime vuosina muuttuneet entistä kasvispainotteisempaan suuntaan. Haluamme jatkossakin tarjoilla asiakkaille parasta mahdollista ruokaa. Keittiömestarimme ovat innostuneet sesonkiajattelusta ja keksivät todella herkullisia tapoja tuoda kasviksia uudella tavalla esiin. Tällä hetkellä Brain Food -kokousruokavaliossa yhdistyy herkullisuuden ja terveellisyyden lisäksi ympäristönäkökulma”, Radisson Blu Hotellien markkinointipäällikkö Marileea Järnefelt iloitsee.



Brain Food -ruokavaliossa on kuusi periaatetta. Ensimmäisenä varmistetaan runsas kasvisten, kalan sekä täysjyvätuotteiden saanti. Tarjonnassa huomioidaan kasvisten Satokaudet ja pyritään käyttämään mahdollisimman lähellä tuotettuja tuotteita. Raaka-aineiden makuun luotetaan ja niitä käsitellään mahdollisimman vähän puhtaita makuja korostaen. Rasvan laatuun satsataan ja sen kokonaismäärä pidetään alle 10 prosentissa. Myös lihan määrää vähennetään ja lisättyä sokeria ei juurikaan käytetä. Kaikkein tärkeimpänä on tietysti ruoan hyvä maku ja kokonaisvaltainen aistinautinto.



”Monipuolinen ja säännöllinen ruokailu sekä riittävä nesteytys pitävät aivot virkeänä, verensokerin tasaisena ja aineenvaihdunnan kunnossa. Kun kaikki tarjolla oleva ruoka on hyvälaatuista, kasvispainotteista ja hiilihydraatit hitaasti imeytyviä, on sillä maltilliset vaikutuksen verensokeriin. Terveellinen ruoka ei tarkoita herkullisuuden unohtamista”, ravitsemusasiantuntija Patrik Borg muistuttaa.



Brain Food -kokousruokavaliossa käytettävät satokauden tuotteet vaihtuvat kahden kuukauden välein. Kasvisten lisäksi huomioidaan myös kalojen sesongit. Satokausia noudattamalla saadaan tarjolle aina parhaimman makuiset kasvikset.



”On ollut mahtava huomata millä innolla ja nopeudella Satokausi-ajattelu on omaksuttu Radisson Blu Hotelleissa. Tälläkin hetkellä tarjonnasta löytyy erilaisia kotimaisia kaaleja, harvinaisempia juureksia, eikä sitrushedelmien sesonkia ole unohdettu. Kokousvieraat voivat olla varmoja siitä, että saavat aina parasta ruokaa juuri nyt!” Satokausikalenterin perustaja Samuli Karjula kiittelee.



Kuusi Brain Food -periaatetta

1. Runsaasti kalaa, täysjyvätuotteita, hedelmiä ja vihanneksia.

2. Pääasiassa tuoreita, lähellä tuotettuja tuotteita.

3. Puhtaita aineksia, joita on käsitelty mahdollisimman vähän.

4. Vähemmän lihaa ja aina enintään 10 % rasvaa.

5. Aina enintään 10 % lisättyä sokeria.

6. Avainasemassa hyvä maku ja aistinautinto.



Brain Food -konsepti on saatavilla Suomessa osana Radisson Blu -kokouspalvelua Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Lue lisää: https://www.raflaamo.fi/fi/radisson-blu-brain-food