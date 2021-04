Satokausi-ajattelua viedään nyt Ruotsiin – CGI Aromi tuo Satokausi-tiedot ammattikeittiöihin

Sesongin mukaiset kasvikset tunnetaan laadukkaampina, maukkaampina, ympäristöystävällisempinä, terveellisempinä sekä edullisempina, kuin sesongin ulkopuolella viljellyt kasvikset. Nyt Suomessa läpilyönyt Satokausi-ajattelu viedään Ruotsin ammattikeittiöihin.

Ruokapalvelujen toiminnanohjausjärjestelmä CGI Aromi välittää kasvisten ja hedelmien Satokausi-tiedot suoraan ruokapalveluille, jolloin keittiöt pystyvät hyödyntämään resepti- ja ruokalistasuunnittelussa yli 100 kasvisten Satokausi-tietoja. Näin ollen aterioissa hyödynnettävien kasvisten valikoima kasvaa, mikä mahdollistaa monipuolisemmat ruokalistat.

“Aloitimme Satokausikalenterin kanssa yhteistyön jo vuonna 2015. Aluksi toiminnanohjausjärjestelmässä oli 50 kasvista. Saatavuuden parantuessa tuplasimme määrän sataan ja ne ovat pian kaikkien kumppaneidemme käytössä Suomessa. Olemme saaneet Suomen asiakkailta loistavaa palautetta ja jo nyt muuttaneet suomalaista ruokakulttuuria. Haluamme viedä tätä positiivista muutosta seuraavaksi Ruotsiin”, iloitsee Aromin kehittämisestä vastaava Tero Pollari CGI:ltä.

Satokausi-kasviksilla on kansanterveydellisiä vaikutuksia

Kun lounasravintolan salaattipöytään katetaan Satokausi-kasviksia, ruokapalvelun aiheuttamat hiilidioksidipäästöt voivat tippua jopa 24%. Lisäksi, Satokausi-kasviksia sisältävät ateriat ovat jopa 27% kuiturikkaampia ja niissä on 2% enemmän C-vitamiinia. Muutos on vielä isompi, kun kasviksia lisätään myös lämpimiin ruokiin. Aterioiden Satokausi-tiedot on mahdollista viestiä myös ruokailijoille Aromi eRuokalistanvälityksellä, jolloin kuluttajat pystyvät tekemään vastuullisempia valintoja.

Mistään nappikaupasta ei ole kysymys, sillä CGI Aromi on Suomen käytetyin ruokapalvelujen toiminnanohjausjärjestelmä, jonka kautta tuotetaan vuosittain yli 160 miljoonaa ateriaa kouluihin, päiväkoteihin, sairaaloihin, tuetun asumisen palveluihin sekä lounasravintoloihin. Pian CGI Aromi otetaan käyttöön myös Ruotsissa, Burlövin kunnassa.

“Satokausikalenterin missiona on edistää ja monipuolistaa suomalaisten kasviksten kulutusta. Tämä missio on helppo laajentaa Ruotsiin. CGI:n kanssa tehty yhteistyö on todellista kansanterveystyötä ja voimme ylpeydellä todeta suomalaisten olevan naapurimaata edellä Satokausi-ajattelussa. Yleensä konsulttien hokema on, että ottakaa mallia Ruotsista. Satokausi-ajattelussa he voivat ottaa mallia meiltä.”, Satokausikalenterin perustaja Samuli Karjula lataa.

Kasvisten ja hedelmien Satokausi-tiedot Aromiin tarjoaa Satokausikalenteri™ (Skördesäsongkalendern™). Satokausikalenteri on Suomen johtava ruokateemainen digitaalinen yhteisö. Se on onnistunut kasvattamaan kasvisten kulutusta Suomessa miljoonilla kiloilla ja sen ansiosta voittanut useita palkintoja.

Lisätiedot:

Tero Pollari puh. 050 410 2450 tero.pollari@cgi.com

Samuli Karjula puh. 044 026 5164 samuli@satokausi.fi