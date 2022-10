Satu Mäkelä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylijohtajaksi

Mäkelä on toiminut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen elinkeinot, työllisyys ja osaaminen -vastuualueen johtajana 1.4.2012 alkaen. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylijohtajan eläköitymisen vuoksi Mäkelä on hoitanut ylijohtajan tehtävää työjärjestyksen mukaisena sijaisena kesäkuusta 2022 lähtien.



Satu Mäkelällä on pitkäaikainen ja laaja johtamiskokemus valtionhallinnosta, aluekehittämisestä ja erityisesti yrityspalveluista.

Ylijohtajan tehtävään määrätään yksi ELY-keskuksen vastuualuejohtajista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin enintään tehtävään määrättävän vastuualueen johtajan määräaikaisen virkasuhteen päättymiseen asti. Hän hoitaa ylijohtajan tehtävää oman toimensa ohella. Ylijohtaja vastaa keskuksen toiminnan tuloksellisuudesta ja keskuksen yhteisten tulostavoitteiden saavuttamisesta sekä toimii keskuksen johtoryhmän puheenjohtajana.



ELY-keskusten tehtävänä on kehittää ja tukea alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.