Satu Mannisen seitsemäs runokokoelma pureutuu ajankohtaisiin mielenterveyden ja terapian teemoihin

Maailmalla megahitiksi noussut lastenromaanisarja Tulisiivet on koukuttanut monet alakouluikäiset lukemiseen. Sarjan romaaneja on myyty jo yli 14 miljoonaa kappaletta, ja sen pohjalta on tekeillä tv-sarja. Suomeksi ilmestyy tänä syksynä kaksi romaania: Viiden poikasen ennustus ja Puuttuva perillinen. Lasten- ja nuortenkirjailija Tui T. Sutherland on yksi supersuositun Soturikissat-sarjan kirjoittajista Erin Hunter -nimen takana.