Satu Rämön menestysdekkari Hildurin oikeudet myyty – tv-sarja kehitteillä

Kirjailija Satu Rämö on uutisesta todella otettu. ”Tv-sarja itse luomastani dekkarisarjasta on yhden suuren unelman täyttymys. Kirjoittaessani Hilduria näin tapahtumat ja tapahtumapaikat kuvina mielessäni ja siksikin tuntuu erityisen hyvältä, että Take Two Studios näkee Hildurissa sen tv-sarja- potentiaalin”.

Hildurin oikeudet myynyt Bonnier Rights Finlandin agentti Eleonoora Kirk iloitsee Hildurin menestyksestä: ”Ei ole kirjallisuusagentin arkea, että saa myydä kirjan käännösoikeuksia ulkomaille ennen kotimaisen kirjan ilmestymistä. Ei myöskään ole tavallista, että kirjan tv- tai elokuvaoikeuksista tehdään useita ja varsin kiihkeitä tarjouksia. Hildur on ollut luonnonvoima julkaisusta lähtien - niin suomalaisille lukijoille kuin ulkomaisille kustantajillekin. En malta odottaa tämän jännittävän hankkeen etenemistä.”

Option hankkinut Take Two Studios on toimialalla pitkään merkittävissä rooleissa vaikuttaneiden Eero Hietalan, Lasse Koskisen ja Sara Norbergin perustama yritys.Hildur on ensimmäinen hanke osana yhtiön vastikään solmittua kehittelyrahoitussopimusta pääomasijoitusyhtiö IPR.VC:n kanssa. ”IPR.VC:n sopimuksen myötä alkutaipaleella olevalla tuotantoyhtiöllämme on mahdollisuus lähteä kehittämään kansainvälisiä ja kunnianhimoisi hankkeita aktiivisesti ja itsenäisesti. Hildurin tarina tarjoaa myös loistavan tilaisuuden aitoon suomalais-islantilaiseen yhteistyöhön, joka varmasti lisää hankkeen kansainvälistä potentiaalia,” toteaa tuotantoyhtiön operatiivinen johtaja Sara Norberg.

Hildur-dekkarisarjan ensimmäistä osaa on myyty nyt kaikissa formaateissa yhteensä 70 000 kappaletta ja se on myös koko vuoden kuunnelluin kirja Bookbeatissa. Kirjan käännösoikeudet on myyty seitsemään maahan: Saksaan, Hollantiin, Tanskaan, Ruotsiin, Norjaan, Viroon ja Latviaan.

Rämön Hildur voitti Bookbeatin Tulokas-palkinnon Helsingin Kirjamessuilla syksyllä 2022 ja on ehdolla myös Tulenkantaja-palkinnon saajaksi.

Hildur-sarjan toinen osa Rósa & Björk ilmestyy maaliskuussa 2023.