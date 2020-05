SATUKIRJAUUTUUDESSA Miisa ja Samu seikkailevat supervoimien avulla

Basam Booksin juuri ilmestyneessä satukirjassa Miisa ja Samu seikkailevat hyvinvointiin liittyvillä teemoilla. Kirjan avulla jokainen lapsi voi miettiä omia supervoimiaan ja sadun keinoin saada tietoa esimerkiksi siitä, että terveellinen ravinto, kuten mustikat, kasvattavat supervoimia.

Lastenkirjassa Miisan ja Samun Seikkailut (Basam Books 2020) Miisa ja Samu seikkailevat jännittävissä pelastustehtävissä, joita saavat päivittäin. Auttajien heimoon kuuluvat satuhahmot ovatkin aikamoisia arjen sankareita, ja heillä on supervoimia. Miisa osaa lentää ja Samulla on supernäkö, jolla hän näkee kaiken läpi, jopa talojen.

Miisan ja Samun on tärkeä pitää itsestään hyvää huolta ja levätä riittävästi, jotta supervoimat eivät hiivu. Kirjan seikkailutarinoiden myötä lapselle välittyy kuva tarinan muodossa unen merkityksestä, marjojen tärkeydestä, levon tarpeesta sekä tietenkin jokaisen omista supervoimista! Kirjassa on mukana monia muitakin ajankohtaisia teemoja kuten luonnonsuojelu, kiusaaminen sekä unelmien ja käsienpesun tärkeys.

Upeasti kuvitettu 44 sivuinen kirja on ihastuttava satuseikkailu jokaiselle perheelle, ja sopii erityisen hyvin 4 - 9-vuotiaille. Kirjan on kirjoittanut Emili Osara ja kuvittanut Emma Sandström.



Kirjailija Emili Osaran toiveena on, että jokainen lapsi keksii omat supervoimansa. Miisan ja Samun avustuksella jokainen lapsi saa eväitä omaan hyvinvointiinsa. Emili Osara on kahden lapsen äiti ja toimii hyvinvointialalla. Hänen sydämenasianaan on erityisesti lasten hyvinvointi. Hän keksii iltaisin seikkailusatuja lapsilleen ja on siten tottunut seikkailutarinoiden kertoja. Onnea supervoimien etsintään!