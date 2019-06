Saunaravintola Kuuma esittelee kesäksi uudistetut juoma- ja ruokalistat grillivaihtoehtoineen sekä houkuttelevan liveohjelman

Saunaravintola Kuuma avasi terassikauden uusimalla ruokalistansa ja loihtii kaikille kesän arkipäiville lounaan aidosta puuhiiligrillistä. Lisävauhtia terassikesään tuovat huippuesiintyjät – kesäkeskiviikkojen esiintyjäkaartiin kuuluvat mm. Yona, Ruudolf, Nicole Willis ja Raappana, joiden lisäksi lavalla nähdään myös paikallisia nousevia tähtiä. Lämmitetty kattoterassi onkin nyt auki joka päivä, joten Kuumasta löydät terassikelin säällä kuin säällä.

Alakerran katetut terassit ulkotakkoineen palvelevat päivittäin ja lasitetulle, lämmitetylle yläkerran näköalaterassille mahtuu satoja asiakkaita aukioloaikojen puitteissa, vaikka keli ei nautiskelijoita hellisikään.

”Pystymme muokkaamaan monipuolisia tilojamme asiakkaiden tarpeita myötäillen”, kertoo Saunaravintola Kuuman toimitusjohtaja Pasi Rautanen.

Kuuman lounge-tilan ja lämmitetyn kattoterassin voi varata oman tilaisuutensa käyttöön. Upeiden tilojen lisäksi Kuuma on panostanut yksityis- ja yritystilaisuustarjontaansa muutenkin.Yrityksille ja yksityisille ryhmille on kehitetty räätälöityjä paketteja ruokailun, saunomisen ja vaikka kokoustelun merkeissä – tiloista löytyy videotykki ja näyttöjä. Pikkujouluvarauksillekin on jo ollut runsaasti kysyntää, joten syksyiseen kalenteriin kannattaa oma varaus tehdä hyvissä ajoin.

”Tilaisuuksia varten keittiötiimimme räätälöi tarjoilut asiakkaiden toiveiden pohjalta. Tarjolla on kaikenlaisia yllättäviäkin annoksia runsaasta buffetista monipuolisiin cocktailpaloihin”, kertoilee keittiömestari Eero Mäkelä. ”Olemme valinneet herkullisille ruoille täydellisiksi pareiksi sopivat viinit ja itse kehitetyt cocktailit.”

Tänä kesänä myös tapahtumatarjonnassa on mistä valita. Kesäkeskiviikkoiltaisin esiintyy nimekkäitä artisteja – mm. Yona 12.6., Ruudolf 26.6., Nicole Willis 3.7. ja Raappana 31.7.,ja lisäksi lavalle nousee muutamia paikallisia nousevia tähtiä.

Ja kuten tiedetään, Kuumassa on säällä kuin säällä terassikelit päällä.