Saunaravintolan rakentaminen on alkanut Jyväskylän satamassa – nimikilpailu uudelle rakennukselle on käynnissä

Osuuskauppa Keskimaa on aloittanut uuden saunaravintolan rakennustyöt Jyväskylän sataman kärjessä. Saunaravintolarakennuksen tiloihin rakennetaan uniikki ravintola, kokous- ja juhlatiloja sekä saunamaailmaa. Rakennustöiden edetessä Keskimaa on käynnistänyt sataman kärkeen rakentuvalle kohteelle nimikilpailun, jossa kerätään nimiehdotuksia uudelle saunaravintolarakennukselle. Saunaravintola avataan yleisölle alkukesällä 2022. Hanke on merkittävä kehitysaskel Jyväskylän ja Keski-Suomen matkailulle.

Osuuskauppa Keskimaa on aloittanut saunaravintolan rakennustyöt Jyväskylän satamassa, Satamankärjeksi kutsutulla alueella. Samaan aikaan sataman kärjessä tapahtuu paljon muutakin. Jyväskylän kaupunki kunnostaa satamassa yleisiä alueita ja Alva Yhtiöt Oy rakentaa vesi- ja kaukolämpöverkostoa. Rakennustöiden vuoksi sataman kärkiosa on suljettu väliaikaisesti ainakin loppuvuoteen asti. Sataman kärjestä rakennetaan viihtyisää, tulevaisuuden oleskelualuetta tapahtumineen ja palveluineen, jossa Keskimaan saunaravintolalla on keskeinen rooli.

– Pitkän suunnittelun ja harkinnan jälkeen tämä hanke on lopultakin ihan konkreettisesti toteutumassa ja sataman kärjessä rakennustyöt ovat alkaneet. Jyväskylän satama saa upean maamerkin ja jyväskyläläiset ja täällä vierailevat matkailijat monipuolisen ja houkuttelevan palvelun. Satama-aluetta kehitetään yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa, joten tämä on hyvin merkittävä kokonaisuus Jyväskylän mittakaavassa, toteaa rakennusprojektista innostunut Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Mahdollisuus osallistua rakennuksen nimen ideointiin

Tähän asti hankkeesta on puhuttu nimellä Satamankärki. Satamankärki on alueen nimi, jonne saunaravintola rakennetaan, mutta nyt halutaan yhdessä keskisuomalaisten kanssa ideoida saunaravintolarakennukselle sopiva nimi. Keskimaa on avannut kohteelle avoimen nimikilpailun.



Nimikilpailussa kerätään ideoita rakennuksen nimeksi, joka kuvastaisi mahdollisimman hyvin suunnittelussa käytettyjä periaatteita, kuten esimerkiksi elämyksellisyyttä, keskisuomalaista järvimaisemaa, ajatonta suomalaista muotoilua, yhdessä iloitsemista ja rentoutumista. Nimikilpailuun on mahdollista osallistua 15.8.2021 asti osoitteessa: keskimaa.fi/satamankarki

Rakentamisen aikataulutus ja kustannukset ovat tarkkaan mietitty

5,5 miljoonan euron investointi alueelle, jonka kaupunki vuokraa Keskimaalle 30 vuodeksi, on todella tarkkaan mietitty. Kaksikerroksisessa kiinteistössä perinteinen julkisivumateriaali hirsi yhdistyy nykyaikaiseen muotokieleen ja toiminnallisuuteen. Rakennusta voidaan kutsua hybridirakenteiseksi, jossa kaikki ulkoseinät ovat painumatonta hirttä, minkä lisäksi osassa ulkoseinistä ulkoverhouksena toimii hiilletty puu. Ulkoseinien sisäpuolella olevan kantavat rakenteet ovat betonista.

– Kohteen pitää olla näyttävän näköinen, muotoilultaan ainutlaatuinen, ympäristöön sopiva ja tietenkin meidän toimintaamme istuva ja sopivasti tilahallinnaltaan muokattavissa oleva. Investointipäätöksen taustalla on realistinen laskelma siitä, kuinka paljon myyntiä pitää kertyä kussakin kuukaudessa. Saunaravintola on herättänyt paljon kiinnostusta niin yleisellä tasolla, kuin tapahtumapaikkana suuremmille tilaisuuksille. Rakennukseen tuleva ravintolakonsepti on kuitenkin vielä suunnittelupöydällä, Määttä toteaa.

Pitkäaikainen yhteistyökumppani vastaa kohteen rakennusurakoinnista

Saunaravintolan rakennusurakoinnista vastaa jyväskyläläinen Rakennustoimisto Kalevi Alonen Oy, joka on toteuttanut useita Keskimaan hankkeita viimeisten vuosien aikana.

− Rakennusliike Alonen on meille pitkäaikainen kumppani monissa projekteissa. Voimme luottaa heidän ammattitaitoonsa tässä ainutlaatuisessa kohteessa. Meille on hyvin tärkeää, että rakennus valmistuu aikataulussa, sillä tapahtumien osalta kesää 2022 myydään jo nyt, Määttä perustelee.



− On ollut hienoa päästä mukaan kehittämään näin merkittävää hanketta yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kohteen erityispiirteinä ovat olleet sen kaupunkikuvalliset edellytykset, alueen pohjaolosuhteet sekä rakennuksen tekniset vaatimukset. Näihin, sekä kustannus- ja aikataulunhallintaan liittyviin haasteisiin olemme pystyneet vastaamaan sujuvalla yhteistyöllä. Rakentaminen on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti, toteaa projektista vastaava Markus Jeulonen Rakennustoimisto Aloselta.

Aikataulullisesti rakentaminen etenee kesän aikana perustus- ja maanrakennustöillä. Rakennuksen runko alkaa nousemaan syys-lokakuun aikana ja sitä kautta saunaravintolan muoto alkaa hahmottumaan. Harjannostajaisia on määrä päästä viettämään marraskuussa 2021, jonka jälkeen päästään tekemään sisärakennustöitä.

Faktoja saunaravintolahankkeesta