Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Luolan sisäosien rakentaminen alkaa

Kerrostalon seinään valmistui Kalevalan tarustosta inspiraation ammentanut muraali Jyväskylän keskustassa 23.8.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Jyväskylän keskustassa Eskilstunan aukion kupeessa sijaitsevan Asunto Oy Jyväskylän Ilmarin seinään on valmistunut näyttävä ja ainutlaatuinen muraali. Matriarkka-niminen muraali on saanut inspiraationsa Kalevalasta ja sen tekstejä värittävästä Pohjolan matriarkasta, Louhesta. Muraalin on maalannut taiteilija Eeva-Marja Saarinen. Asunto Oy Jyväskylän Ilmari on Rakennusliike Laptin rakentama ja kesäkuussa 2022 valmistunut 6-kerroksinen asuintalo. ”Keskeisessä osassa Kalevalan teosta seikkailee Pohjolan matriarkka Louhi. Louhi on eepoksessa antelias emäntä ja äiti, kätevä loihtija ja Pohjolasta huolta pitävä napakka hallitsija. Näen hahmon hyvinkin ajankohtaisena ja kiinnostavana monine puolineen. Halusin tuoda vahvan naishahmon keskeiseksi osaksi kollaasimaista teostani, jossa riittää löydettävää ja tulkittavaa pidemmäksikin aikaa. Teos koostuu Kalevalan symbolisesta maailmasta ja kokoaa yhteen useamman sen värikkäistä ja syväluotaavista tarinoista”, kertoo taiteilija Eeva-Marja Saarinen