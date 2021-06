Savolaiset yrityskaupat – Vieterituolitehdas on myyty

Jaa

Savon muolla Kuapiossa sijaitsee kiero bisnes nimeltä Vieterituolitehdas. Nyt Vieterituolitehdas on myyty. Savolaistunut Marko Eskola myi omistamansa Artic Team Oy -nimisen yrityksen Vieterituolitehtaan toiselle puoliksi omistamalleen yritykselle Suomen Kouluhankinta Oy:lle. Samalla hän kauppasi itsensä ja osaamisensa.

Savolaisbisneksillä on tapana kulkea omia reittejään. Vieterituolitehtaan kiemurat ovat yhtä kieroja kuin itse istuinkin. Työergonomiaan erikoistunut Arctic Teamin hallituksen puheenjohtaja ja omistaja Marko Eskola teki tehdaskaupat Suomen Kouluhankinnan kanssa, joka tekee varainhankintaa muun muassa urheiluseuroille Seurahankinnan (Suomen Kouluhankinnan aputoiminimi) kautta. Toinen yrityksen osakas on Petri Tanninen.

- Oli luonnollista myydä tuotanto ja koko tehdastoiminta Suomen Kouluhankinnalle, joka oli Artic Teamin suurimpia asiakkaita. Nyt pystymme keskittymään siihen mitä osaamme parhaiten ja josta on eniten illoo koko kansalle Hangosta Ivaloon, summaa Eskola.

Muailman napa

Vieterituolitehdas sijaitsee Kuopiossa, koska siellä ovat edullisemmat tuotantokustannukset kuin Etelä-Suomessa, jossa sijaitsee vieterituolitehtaan näyttelytila ja yksi varastoista.

- Kuopio on muailman napa ainakin logistisessa mielessä. Jos piirtää harpilla Kuopion ympärille renkaan, huomaa, että kaikki markkinat ovat ympärillä. PK-seudulla meri tulee vastaan, sanoo Eskola.

Hän on superverkostoituja, joka tunnetaan Kuopin ulkopuolellakin Vieterimiehenä.

Ällin häivääkään?

Onko yrityskaupoissa älliä vai ei, voisi kysyä? No, paljonkin, jos Eskolalta kysytään.

- Näin voimme keskittyä kaikkein tuottavimpaan osaan bisneksessämme eli varainhankintaan.

Suomen Seurahankinnan liikeidea perustuu urheiluseurojen varainhankintaan. Tässäkin on savolainen logiikka: velat muuttuvat saataviksi.

Urheiluseurat ovat perinteisesti PA. Lasten ja nuorten harrastukset maksavat. Kaikilla ei ole varaa harrastaa. Ja vaikka olisikin, niin esimerkiksi hallivuokrat maksavat maltaita. Aktiiviurheilijana Eskolan sydän sykkii nuorten urheilutoiminnalle. Hän haluaa omalta osaltaan kantaa kortensa kekoon tarjoamalla työkalun varainhankintaan.

Esimerkki: Yksityishenkilö tai yritys menee www.seurahankinta.fi -sivustolle, jossa hän voi valita mitä urheiluseuraa ja sarjaa haluaa tukea. Tarjolla on jo noin 30 tuotetta tai palvelua, joita ostamalla voi tukea urheilua. Siellä yksi suosituimmista tuotteista on vieterituoli. Sen myyntitulosta mene sata euroa valitun seuratoiminnan hyväksi.

Savolaista viekkautta

Vieterituoli on sympaattinen ja huomiota herättävä väline tukea nuorten urheilutoimintaa, mutta samalla tehdä bisnestä. Vieterituolibisneksen ympärille on savolaisen kierosti osattu valjastaa julkisuusarvo ja sympatiapisteet.

Yhtälö ei toimisi, jos vieterituoli ei toimisi. Tuoli on fysioterapeuttien kehittämä vetreytysväline, jolla korsetti eli keskikehon suuret lihakset saadaan kuntoon. Esimerkki ex-kilpaluistelija Laura Lepistö otti vieterituoliin perstuntumaa I Love Me messuilla. Hän halusi sen heti omakseen. Samoin kävi Kylli Kukkille, joka halusi joogastudioonsa vieterituolin. Alppilajeista tuttu Pekka Hyysalo kommentoi vieterituolia kaikkien aikojen parhaaksi tuoliksi, mitä hän olen testannut.

Eskola muistuttaa, että muutkin julkimot ovat ottaneet perstuntumaa vieterituoliin kuten koko kansan Jetro Rostedt, Amanda Harkimo, Diilistä tuttu Jaajo Linnonmaa, sijoittaja Kim Väisänen, kauppias Sampo Kaulanen ja monet muut.

Lapsityövoimaakin on käytetty, sillä vieterituolinnakkauspelin logohahmon on suunnitellut 9-vuotias espoolaiskoululainen. Hän sai opettajan luvalla viedä kouluunsa oman vieterituolin. Sittemmin kouluissa on huomattu, että keikkuva vieterituoli sopii erityisesti ADHD:stä kärsiville. Liikkumaan luodut lapset voivat olla jatkuvasti pienessä liikkeessä, joka rauhoittaa heitä. Näin pääkopan kapasiteetti on helpompi valjastaa opintoihin.

Vieterituoli ja golf – sekin vielä!

Savolaislogiikka toimii joka saralla. Vierituoli on tungettu moneen paikkaa, jonne se ei monenkaan mielestä sovi. Netissä on imuroitavissa ilmainen vieterituolin nakkauspeli, se on kuin virtuaalinen mölkynheittokisa, mutta hauskempi. Nakkauspeli on toistaiseksi tehty vain Androille sopiviksi. www.sf-game.com

Vieterituolin voi bongata myös konserttisalissa tutun viulustin ahterin alta, surffilaudalta, puutarhasta tai vaikka lumihangesta. Se löytyy toki somestakin: Instrgramista ja TikTok:sta: #vieterituoli.

Vieterituoli on viety jopa golfkentille. Innokkaana golfarina tunnettu Eskola selvittää savolaiseen tyyliinsä, että usean pron kanssa ollaan yhteistuumin todettu, että vieterituoliharjoitukset edesauttavat tekniikkaharjoituksissa.

- Kun takamus on joustavalla alustalla, silloin pakostakin svingissä käsityöskentely korostuu ja jaloista ei ole juurikaan apua. Joutuu keskittymään oikeanlaiseen lyöntitekniikkaan, summaa Eskola.

Eskolaa kuunnellessa vastuu ei ole kuulijalla, kuten savolaisten tarinoista on tapana sanoa.

Hulvaton bisnesmies ei tee kieliposkella asioita, vaan ihan ällin kanssa, mutta hieman savolaiselle viekkaudella.

Kauppahinta on salaisuus.

- Korvien välissä lymyävällä piäomalla ei oo hintoo, tiedottaa vieterimies Eskola.

