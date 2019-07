Savonlinna täyttää 380 vuotta – syntymäpäivää juhlitaan Pyhän Olavin päivänä 29.7.

Koko perheen juhlassa kaupunki on täynnä monipuolista ohjelmaa aamusta iltamyöhään. Keskuspaikkana on Savonlinnan kauppatori esiintymislavoineen. Lisäksi tapahtumia on eri puolilla kaupunkia mm. Olavinlinnassa, Saimaan luonto- ja museokeskus Riihisaaressa, kirkoissa, Kulttuurikellarissa ja ulkoalueilla.

Juhlapäivän avaa Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen Pyhän Olavin päivän ja Oopperajuhlien yhteisessä avauksessa Ravintola Waahdon terassilla klo 10. Päivän avauksessa esiintyy mm. Hopeisen Harmonikan voittanut savonlinnalainen 9-vuotias Anni Saksman. Savonlinnan kaupunki jakaa Savonlinna-mitalin/-mitalit, joka myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta Savonlinnan kaupungin hyväksi. Savonlinna-mitaleita on jaettu jo vuodesta 1975 lähtien. Sen myöntämisestä päättää kerran vuodessa kaupunginhallitus. Helsingin Savonlinna –seura julkistaa ansioituneen savonlinnalaisen eli Mustan Pässin. Arvonimi myönnetään siihen liittyvine riipuksineen hyvämaineiselle ja menestyksekkäästi Savonlinnaa tunnetuksi tehneelle henkilölle. Mustasta Pässistä päättää Helsingin Savonlinna –seura yhdessä paikallismedioiden, Savonmaa-lehden, Itä-Savo –lehden, Puruvesi-lehden ja Ylen kanssa. Tänä vuonna 380 vuotta täyttävälle Savonlinnan kaupungille voi kuka tahansa tuoda onnittelutervehdyksensä. Onnitteluesityksiä nähdään Kauppatorin lavalla muun ohjelman tauoilla. Pyhän Olavin päivän juhlijoilla on mahdollisuus osallistua suunnittelemaan kaupungille omaa kuosia. Yhdessä kuosissa -toiminnan mukainen kaikille avoin ja maksuton taidetyöpaja järjestetään matkustajasataman alueella. Taidetyöpajan tuotoksista toiminnan suunnittelija ja vetäjä Elina Laitinen koostaa Savonlinnalle oman painokuosin. Runsaasta ohjelmasta nostettakoon esille vielä uudistuneet Pässinpeijaiset. Riihisaaressa järjestettävässä tapahtumassa tarjotaan historiaa ja perinteitä helposti ja lyhyesti. Siellä selviää myös, miksi Pyhän Olavin päivää vietetään. Pyhän Olavin päivän huipennuksesta vastaa illan pääesiintyjä J. Karjalainen. Pyhän Olavin päivä ma 29.7.2019 10.00-24.00 Päivän avaus Ravintola Waahdon terassilla Kauppatorilla tapahtuu Juutaksen säkinkantokilpailu Torisillalla

Pyhän Olavin markkinat

Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi -hankkeen esittely

Ilma-akrobatiaa, tanssia ja säkkipillin soittoa

Onnitteluesityksiä 380 -vuotiaalle Savonlinnan kaupungille

Mc Samppa – musiikkiohjelmaa ja räppipaja lapsille

Kaverikoirien palkitseminen

Leikkimielinen Tietovisa

Miss Pin-Beauty 2019 finalistit esittäytyvät

Savonlinnan musiikki- ja tanssiopiston tanssiesitys

Ihastu insinööriin – Insinööriliitto 100 v.

CC-Rock

Pretty Wild Ones

Trees

J.Karjalainen

Ilotulitus Taidetta ja historiaa Olavinlinnan opastetut kierrokset

Vapaa pääsy näyttelyihin ja museolaivoihin Saimaan luonto- ja museokeskus Riihisaaressa

Pässinpeijaiset Riihisaaressa

Kirkko tutuksi - opastuskierros Savonlinnan Tuomiokirkossa Musiikkia Koko perheen Oopperakonsertti Kulttuurikellarissa

Puhallinorkesteri Saimaan puistokonsertti Pikku Kakkosen puistossa

Pyhän Olavin päivän kirkkokonsertti Savonlinnan Tuomiokirkossa

Olavin laulelot kaupungintalon pihassa

Musikaalikonsertti Savonlinnan Kulttuurikellarissa

Pikkukirkon Yösoitto VIII Juhlapäivän muut tapahtumat Yhdessä kuosissa -työpaja Malmirannan pysäköintialueella

Käsityökortteli – myynti- ja esittelytapahtuma Joel Lehtosen puistossa

Savonlinnan halkiuinti 2019 Kauppatorin läheisyydessä

Kirjojen yö Suomalaisessa Kirjakaupassa

Leikkejä Olavinlinnan Pikku Herttuan Salissa

Nykysirkusesitys Kasinonsaaren ympäristössä Liikenteen sujuvoittamiseksi paikallisliikenteen vuoroja on lisätty. Tarkempi juhlapäivän ohjelma aikatauluineen sekä paikallisliikenteen aikataulut löytyvät osoitteesta: www.savonlinna.fi/pyha_olavi. Suurin osa päivän tapahtumista on maksuttomia. Muutokset mahdollisia. Säävaraus. Pyhän Olavin päivän juhlan järjestävät Savonlinnan kaupungin kulttuuritoimi ja Savonmaa-lehti yhteistyökumppaneineen.

