Savonlinna vahvistaa metsäklusteriaan yhteistyösopimuksella Pietarin valtiollisen metsäteknillisen yliopiston kanssa

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine ja St Petersburg State Technical Forest University:n rehtori Jurii Belenkij ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen, jolla luodaan yhteistyöhankkeita vahvistamaan metsäteollisuuden tutkimusta, tuotekehitystä ja koulutusta Savonlinnassa. Savonlinnassa on Suomen suurin mekaanisen metsäteollisuuden keskittymä sekä merkittävä paperi- ja selluteollisuuden teknologiateollisuuskeskittymä. Lisäksi Savonlinnassa on Savonlinnan teknologiapuisto, jonka vahvuutena ovat paperi- ja selluteollisuuden teknologioiden tuotekehitystyötä tekevät yritykset, tutkimusyksiköt ja alan insinöörikoulutus. Teknologiapuistossa on muun muassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kuitulaboratorio ja biotuotetekniikan insinöörikoulutus sekä uusi syksyllä aloittava mekaanisen puurakentamisen insinöörikoulutus. Aalto-yliopisto on mukana koulutuksessa tarjoamalla insinööriksi opiskeleville täydentäviä opintoja, jotka antavat opiskelijoille valmiuksia diplomi-insinöörikoulutukseen

Kuvassa Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko, kouluneuvos (vasemmalla), Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine ja St Petersburg State Technical Forest University:n rehtori Jurii Belenkij.

- Savonlinnan kaupungin ja St Petersburg State Technical Forest University:n tänään allekirjoittamalla sopimuksella vahvistetaan entisestään Savonlinnassa sijaitsevaa merkittävää metsäalan klusteria. Sopimuksen tarkoituksena on valmistella yhteistyöhankkeita tutkimukseen, tuotekehitykseen ja koulutukseen liittyen yhteistyössä Savonlinnan kaupungin, Pietarin valtiollisen metsäteknillisen yliopiston, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Rahoitusta hankkeille haetaan muun muassa EU:n ulkorajayhteistyöohjelmasta. Yhteistyön tavoitteena olisi muun muassa opiskelija- ja tutkijavaihdon kehittäminen siten, että saataisiin metsäyliopiston tutkijoita Savonlinnaan ja yritysyhteistyötä aikaan uusien biotalouden alan yritysten syntymiseksi, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine. - Pietarin valtiollinen metsäteknillinen yliopisto on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin pitkäaikainen yhteistyökumppani, ja Savonlinnan kaupungin tänään solmima sopimus vahvistaa ja syventää yhteistyötämme entisestään. Metsä, vesi ja ympäristö ovat Xamkin strategiassa kolme koulutuksen kärkeä, ja haluamme olla vahvin käytännön Venäjä-osaaja koko Suomen korkeakoulukentällä. Meillä on tälläkin hetkellä kahdeksan Venäjä-hanketta odottamassa myönteistä rahoituspäätöstä, kertoo Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko, kouluneuvos. St Petersburg State Technical Forest University on Venäjän johtava metsäalan tieteellinen korkeakoulukeskus. Yliopisto harjoittaa metsän ja metsävarojen hyödyntämiseen liittyvien alojen tutkimusta ja koulutusta kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoihin. Yliopisto haluaa laajentaa kansainvälistä yhteistyötä, mille Savonlinnan kanssa solmittu sopimus antaa erinomaiset lähtökohdat, toteaa yliopiston rehtori Juri Belenkjin. Savonlinnassa on viime vuosina tehty huomattavia investointeja ja aloitteita alueen metsäteollisuuden kehittämiseksi. Metsä Wood investoi 52 miljoonaa euroa uuteen, vuonna 2019 valmistuvaan kertopuulinjaan Savonlinnan Punkaharjulle. Lisäksi Savonlinnan Teknologiapuisto Nohevassa on menossa laajennusprojekti, kun Luonnonvarakeskukselle on rakenteilla oma laboratorio. Laboratoriolaajennus valmistuu vuonna 2019. UPM Plywood Oy:n Savonlinnan vaneritehdas, Metsä Wood vaneri- ja kertopuutehtaat, pieniläpimittaisen tukin sekä lämpökäsitellyn puun jalostamiseen erikoistunut Sahakuutio Oy ja puun jatkojalostusteollisuuden alihankintayritys Puutaito Oy muodostavat Savonlinnaan Suomen suurimman mekaanisen metsäteollisuuden keskittymän. Savonlinnassa on myös maailman luokan osaamista selluteollisuuden konepajateknologian saralla. Kaupungissa toimii useita kansainvälisiä prosessiteollisuuden ja cleantechin yrityksiä, kuten Andritz AG/Oy, Veolia/Aquaflow Oy, Wetend Technologies Oy ja Teknosavo Oy. Metsäteollisuudelle toimittava teknologiateollisuus työllistää Savonlinnassa yli tuhat henkilöä.

