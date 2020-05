Savonlinnan kulttuurikesä pelastuu sittenkin. Saimaan Taideluola (aikaisemmin Taidekeskus Retretti) edistyy Punkaharjulla

Muistattehan Taidekeskus Retretin Savonlinnan Punkaharjulla? Visionääri Pekka Hyvärisen rakennuttama näyttelytila ja erikoinen maanalainen luolasto sekä akustisesti upea konserttisali olivat toiminnassa vuosina 1984–2012. Retretissä järjestettiin vuosittain useita maailmanluokan taidenäyttelyitä, konsertteja ja muita tapahtumia, kunnes ruotsalaiseen omistukseen siirtynyt päärahoittaja Nordea katkaisi suojattinsa rahahanat vuonna 2012. Toimintaa harjoittanut Retretti Oy ajautui konkurssiin.

Aikoinaan Punkaharjun näyttelyissä loistivat vuosien varrella niin kotimaisen taiteen kulta-ajan mestarit Edelfelt, Gallen-Kallela, Simberg, Halonen kuin ulkomaiset maalaustaiteen mestarit Repin, Dalí, Rubens, Picasso, Munch, Chagall, Kandinsky ja monet muut.

Korkeataide ja viihteellisempi ote kohtasivat usein Punkaharjulla. Ainutlaatuisessa Kalliosalissa on järjestetty menneiden vuosikymmenten aikana muun muassa oopperaesityksiä, kamarikonsertteja, nuorten solistien iltoja, tanssiteatteria, keskustelutilaisuuksia, jazz-tapahtumia sekä lastenmusiikin konsertteja. Parhaimmillaan toimintaa on ollut eri vuodenaikoina. Esimerkiksi helmi– maaliskuun taitteessa 1987 Kalliosalissa järjestettiin Brahms- ja Schubert-konserttien sarja. Salin akustiikkaa on usein kehuttu.

Yhdessä Savonlinnan oopperajuhlien kanssa taidekeskus Retretti oli toimintavuosinaan toinen Etelä-Savon tärkeistä ja väkevistä kulttuurimatkailumagneeteista. Punkaharjun näyttelyt muodostuivat vuosikymmenten saatossa käsitteeksi ja varsinkin monille kulttuuri-ihmisille lähes ”pakolliseksi” Itä-Suomen kesämatkakohteeksi.

Retretti-tuotenimi

Taidekeskus Retretin konkurssin jälkeen Retretti-tuotenimen omistus on siirtynyt Kruunupuisto-säätiölle, joka ei halua luovuttaa Retretti-nimeä taide- ja kulttuuritoimintaa Punkaharjulla jatkavalle Art Up Kulttuuriyhdistykselle, eli uusi hanke ei saa käyttää Retretti-nimeä. Uudeksi nimeksi on valittu Saimaan Taideluola, Art Cave Saimaa.

Retretti Asema -nimisen kiinteistön on omistanut vuodesta 2006 sijoittaja Kai Mäkelä. Omistus on säilynyt ja siirtynyt Mäkelä-konsernissa ja kiinteistön nykyinen omistaja on Tuunaansaaren Luola Oy. Mäkelän vuokralaisena olleen Taidekeskus Retretin konkurssin jälkeen vuonna 2012 Mäkelä etsiskeli tyhjäksi jääneelle kiinteistölle ja luolastolle uutta käyttötarkoitusta. Kai Mäkelän vakavan sairastumisen jälkeen vuonna 2015 Mäkelä-konsernin liikeasioita alkoi hoitaa Kain Mäkelän puoliso Sinikka Mäkelä. Kulttuuria arvostava rouva Mäkelä on ottanut silmäteräkseen rapistumassa olleen Retretti Asema -kiinteistön kunnostamisen ja uudelleen avaamisen. Yhteistyössä yhtiökumppaneittensa kanssa Sinikka Mäkelä aloitti vuonna 2018 kiinteistön saneeraamisen tavoitteenaan palauttaa taidekeskuksen aikaisempi loiston aika.



Luolaston hyväkuntoinen uniikki 1000 hengen konserttisali kunnostettiin ja vuokrattiin Luola Events Oy:lle (www.luolaevents.fi), joka on kesästä 2018 alkaen järjestänyt salissa lukuisia viihdekonsertteja, seminaareja sekä yritys- ja elämystapahtumia. Muun luolaston käyttöönotto on vaatinut mittavaa suunnittelua kiinteistötekniikan uusimiseksi ja nykyisten turvallisuusmääräysten täyttämiseksi. Labyrinttimäisiä käytäviä ja saleja luolastossa on lähes puolitoista kilometriä. Osa luolastosta on suunniteltu digitaaliseksi koko perheen elämyskeskukseksi.

Perinteisen, klassisen sekä modernin taiteen ja oman aikamme nykytaiteen esittäminen on jatkossakin yhtiön määrätietoinen tavoite, mutta samalla luolasto halutaan laajemmin eri kohderyhmien käyttöön. Erikoislaatuisuutensa vuoksi luolastoon odotetaan jatkossa runsaasti vierailijoita myös muualta Euroopasta ja Aasian maista.

Taide- ja kulttuuripuisto 2020

Retretti Asema -niminen kiinteistö on pinta-alaltaan noin 6 hehtaaria. Se sijaitsee Punkaharjun Tuunaansaaren korkeimmalla kohdalla, Suomen kansallismaiseman keskellä. Talvella 2020 taidekeskus Retretin vanhat näyttelyrakennukset purettiin muutamaa rakennusta lukuun ottamatta. 1980-luvun rakennukset eivät olleet enää käyttökelpoisia eivätkä tarkoituksenmukaisia.

Purettujen rakennusten tilalle on syntymässä kesällä 2020 väliaikainen taide- ja kulttuuripuisto. Alueella on ennestään muutamia veistoksia: useita ympäristötaiteen edelläkävijän Olavi Lanun (1925–2015) suurikokoisia kivimäisiä ja kalliomaisia teoksia, kaksi Stefan Lindforsin (s. 1962) kookasta metalliluomusta sekä Kari Juvan (1939–2014) veistos Picasson Pegasos. Savonlinnan museo on lupaillut taidepuistoon hallussaan olevia Olavi Lanun monumentaalisia teoksia. Lisäksi parhaillaan on meneillään puistoon soveltuvien teosten etsintä.



Kesällä 2019 alueella järjestettiin Punkaharju Art Up -tapahtuma (www.artup.fi). Saadun rohkaisevan palautteen perusteella Sinikka Mäkelä ja muut järjestäjät totesivat, että Punkaharjun uudella taidekeskuksella on tilojensa ja vahvan kulttuuriperinteen johdosta mahdollisuus lähitulevaisuudessa olla Porin esikuvan mukaisesti Itä-Suomen kesäinen kulttuuriareena keskustelufoorumeineen sekä monenlaisine taide- ja kulttuuritapahtumineen.

Tulevaisuuden taide- ja kulttuurikeskus Savonlinnan Punkaharjulla

Retretti Asema -kiinteistön ja siihen kuuluvan uniikin luolaston omistavan Tuunaansaaren Luola Oy:n suunnitelmissa on rakentaa purettujen rakennusten tilalle lähitulevaisuudessa uusi kulttuurikeskus ja resort-tyyppinen hotelli. Uusia suunnitelmia varten vireillä on alueen kaavamuutos. Taide- ja kulttuuritoimintaa harjoittamaan on perustettu Art Up Kulttuuriyhdistys ry.



Kulttuurikeskuksen ja hotellin rakentaminen edellyttävät ensin sen menestymisen mahdollisuuksien selvittämistä. Suunnitelmien ensimmäisessä vaiheessa avataan uudistettu ja saneerattu Taideluola yleisökäyttöön. Uusilla digitaalisilla liiketoimintamalleilla tavoitellaan toiminnan ympärivuotista kannattavuutta. Tuunaansaaren Luola Oy lupaa tarjota sekä korkeatasoista taidetta että koko perheen viihde-elämyksiä. Erikoinen ja ainutlaatuinen luolasto on monen entisen Retretti-kävijän mielestä nähtävyys jo sellaisenaan.

Taiteen uudet digitaaliset mahdollisuudet



Tuunaansaaren Luola Oy:n mittavat saneeraukset etenevät vauhdilla luolastossa. Tavoitteena on kulttuuripuiston avaaminen 5. heinäkuuta 2020. Koronan aiheuttama epätietoisuus ja haastavat lupa-asiat viivyttivät saneerausaikataulua. Siksi osa luolastoa pidetään vielä suljettuna ja ne saneerataan syksyn ja talvenaikana. Punkaharjulla on kuitenkin tulevana kesänä odotettavissa taiteen ystäville ja perhematkailijoille nostalginen ja visionäärinen kesätapahtuma. Tuunaansaaren Luola Oy ja Art Up Kulttuuriyhdistys ovat varautuneet toimimaan hallituksen koronarajoitusten mukaisesti.



Kulttuuripuistolle, taideluolastolle ja digitaaliselle elämysmaailmalle tavoitellaan lähivuosina 100 000 vierailijakäyntiä vuodessa (taidekeskus Retretissä kävi sen parhaimpina vuosina yli 200 000 vierailijaa lyhyenä kesäkautena). Mikäli tämä tavoite toteutuu, Tuunaansaaren Luola Oy aloittaa uuden kulttuurikeskuksen ja hotellin rakentamisen. Valmistuminen olisi mahdollisesti vuosina 2023–2024.

Taidekeskuksen uusille toiminnoille tavoitellaan ympärivuotisuutta. Kulttuuri- ja taidekeskushankkeen toivotaan vahvistavan alueen matkailua, luovan uusia työpaikkoja sekä tiivistävän Itä-Suomen ennestäänkin rikasta ja perinteikästä kulttuuritarjontaa.