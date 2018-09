Savonlinnan Oopperajuhlat vierailee Moskovan Bolshoi-teatterissa 14.-15.9.

Savonlinnan Oopperajuhlat vierailee Moskovan maineikkaassa Bolshoi-teatterissa ensi viikolla. Oopperajuhlat esittää Moskovassa Verdin klassikkoteoksen Otello, joka oli arvostelu- ja lippumenestys kuluneena kesänä myös Olavinlinnassa.

Otello esitetään Moskovassa kahdesti, 14. ja 15.9.2018. Liput kumpaankin näytökseen on loppuunmyyty. “On todella hienoa, että Savonlinnan Oopperajuhlilla on Moskovassa näin suuri suosio”, iloitsee Savonlinnan Oopperajuhlien festivaalijohtaja Jan Strandholm.

”Vierailu on Oopperajuhlille tärkeä tunnustus ja hienoa jatkoa pitkälle yhteistyöllemme. Bolshoi on venäläisen oopperatradition koti ja samalla yksi maailman kuuluisimmista oopperataloista. Otellon edellisestä esittämisestä Bolshoissa on kulunut jo aikaa, ja näin kiinnostus meidän tuotantoomme syntyi luontevasti", kertoo Oopperajuhlien taiteellinen johtaja Jorma Silvasti.

Oopperajuhlat ja Bolshoi ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään

Tuotannon on ohjannut ranskalainen Nadine Duffaut. Bolshoi-teatterin orkesteria johtaa italialainen Antonello Allemandi ja mukana on myös Bolshoin lapsikuoro. Savonlinnasta tulevat solistit, kuoro, lavasteet ja puvut. Otellon nimiroolissa vierailulla laulaa Carl Tanner, Desdemonana Marina Costa-Jackson ja Jagon roolissa Elia Fabbian. Tuotanto on toteutettu yhteistyössä ranskalaisen Chorégies d’Orange -festivaalin kanssa.

Oopperajuhlat vieraili Moskovassa viimeksi vuonna 2006, jolloin ohjelmistossa oli Aulis Sallisen Ratsumies. Bolshoi-teatteri puolestaan vieraili Oopperajuhlilla toissa kesänä, ja yleisössä istuivat tuolloin myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin.

“Otamme iloisina vastaan monivuotisen ystävämme ja Euroopan vanhimman oopperafestivaalin Savonlinnan Oopperajuhlat. Bolshoi-teatteri on jo useita kertoja esiintynyt Suomessa ja tuonut Olavinlinnaan omia oopperaesityksiä. Meille erityisen tärkeä oli vuoden 2017 kesän vierailu, jolloin Jolantan esityksessä vierailivat maidemme presidentit”, kertoo Vladimir Urin, Bolshoi-teatterin johtaja. “Otello on Bolshoi-teatterin 243. sesongin ensimmäinen vieras ja Savonlinnan Oopperajuhlien ja ranskalaisen Chorégies d´Orange –festivaalin yhteinen tuotos. Bolshoi-teatterin omassa ohjelmistossa tätä Verdin mestariteosta ei ole nähty yli neljännesvuosisataan. Moskovalaista yleisöä odottaa siis epäilemättä unohtumaton kokemus. Toivotan suurta yleisömenestystä ystävillemme!”

Vierailut huipentuvat ensi kesänä maailman suosituimpaan operettiin

Huippuvierailut Savonlinnan oopperajuhlille saavat jatkoa ensi kesänä, kun Savonlinnassa nähdään maailman suosituin operetti Lepakko Wienin Volksoperin esittämänä. Lisäksi maailman kuuluisimpiin oopperataloihin lukeutuva Milanon La Scala tuo Olavinlinnaan uutuustuotantonsa Giuseppe Verdin oopperan I masnadieri eli Rosvot. Kyseessä on Savonlinnan Oopperajuhlien historian suurin taloudellinen panostus. Kiinnostus on ollut todella suurta, ja esitysten liput varattiin nopeasti loppuun.

Savonlinnan Oopperajuhlat Moskovan Bolshoi-teatterissa 14.9. (ensi-ilta) ja 15.9.2018

bolshoi.ru/en

