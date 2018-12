Savox Communications ostaa kuulosuojaukseen erikoistuneen Silentan

Savox Communications Oy on erikoistunut suunnittelemaan ja valmistamaan vaativaan ammattikäyttöön tarkoitettuja viestintäratkaisuja ja -laitteita palo- ja pelastustoimintaan, poliisille ja puolustusvoimille sekä teollisuuteen. Lisäksi tuotevalikoimaan kuuluvat teollisuustietokoneet ja -näytöt. Savox on toimittanut viestintälaitteita ja -ratkaisuja maailmanlaajuisesti vuodesta 1982 alkaen. Savoxilla on omia toimipisteitä Suomessa, Englannissa, USA:ssa ja Kiinassa sekä edustusta yli 20 eri maassa. Savoxin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja Suomessa oleva tuotanto Savonlinnassa.

Silenta Group Oy on suomalainen kuulosuojaukseen keskittynyt yritys, jolla on vankka 50 vuoden kokemus kuulosuojainten valmistuksesta. Silenta valmistaa ja kehittää kuulosuojaimia teollisuuden, puolustusvoimien ja vapaa-ajan tarpeisiin. Tärkeimmät tuoteperheet ovat passiivikuulosuojaimet, viestintäkuulosuojaimet sekä lasten kuulosuojaimet.