Savoy JAZZFest julkistaa ohjelmansa

Nelipäiväiseksi kasvanut jazzfestivaali tarjoaa maailmanluokan nimiä ja vahvan naisedustuksen. Savoy JAZZFestia juhlitaan 5.-8.3.2020. Tapahtuman liput tulevat myyntiin huomenna 22.11. klo 12:00.

Savoy-teatteri järjesti tänä vuonna Helsinkiin uuden kansainvälisen tapahtuman Savoy JAZZFest. Festivaali oli menestys. Ensi kevään festivaaliohjelmassa nousevat esiin varsinkin naisartistit: Suomen soul-kuningatar Johanna Försti, brasilialainen bossa novan perinteitä jatkava Joyce Moreno ja amerikkalainen jazzhuilisti Elena Pinderhughes.

Tänään julkistettu ohjelma on rakennettu niin, että Savoy JAZZFestista jokaisen on helppo löytää itselleen mieluisaa ohjelmaa.

TORSTAINA Savoy JAZZFestin avaa basisti Richard Bona, joka konsertoi pianisti Alfredo Rodriguezin ja perkussionisti Pedrito Martinezin kanssa. Trio tarjoaa tyylikkään sekoituksen kuubalaisia ja kamerunilaisia rytmejä jazzmaustein.

PERJANTAINA brasilialainen Joyce Moreno kohtaa Savoyn lavalla maamme ykkösbigbandin UMO Helsinki Jazz Orchestran. Yhdessä he pureutuvat bossa novan isän, Antônio Carlos Jobimin musiikkiin. Luvassa on harvinainen yhdistelmä autenttista ja intiimiä bossa novaa ja sambaa höystettynä big bandin muhkealla soundilla. Perjantain päättää Grammy-palkittu yhdysvaltalaistrumpetisti Tom Harrell, joka on postmodernin jazzmusiikin merkittävimpiä instrumentalisteja. Savoyssa Harrell esiintyy nimekkäistä esiintyjistä koostuvan Infinity Quintetin kanssa. Luvassa on musiikkia, joka on yhtä aikaa älykästä, sielukasta, tuoretta ja lähestyttävää.

LAUANTAINA on luvassa herkkua rytmikkään jazzmusiikin ystäville, kun israelilainen kontrabassovirtuoosi Adam Ben Ezra ja jazzia ja hip-hop -musiikkia yhdistelevä Ricky-Tick Big Band nousevat Savoy-teatterin lavalle. Kontrabasso on totuttu näkemään ja kuulemaan takarivin säyseänä säestyssoittimena. Ei enää! Ezra tuo instrumenttinsa suoraan valokeilaan musiikillaan, joka rikkoo lajityyppien rajoja. Konsertilta on lupa odottaa myös visuaalisesti paljon, sillä Ezran lavaesiintymistä on kutsuttu henkeäsalpaavan atleettiseksi. Valtteri Laurell Pöyhösen johtaman seitsentoistahenkisen Ricky-Tick Big Band solistina kuullaan tämän hetken kysytyimpiin amerikkalaismuusikoihin lukeutuvaa jazzhuilisti Elena Pinderhughesia. Pinderhughes on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt työskentelemään mm. Herbie Hancockin, Joshua Redmanin, Robert Glasperin, Carlos Santanan ja hip-hop -ikoni Commonin kanssa.

SUNNUNTAINA naistenpäivänä Savoy JAZZFestissä juhlistetaan Suomen soul-kuningattareksi tituleeratun Johanna Förstin uutta englanninkielistä ja gospelvaikutteista A Song to Sing -albumia. Monipuolisena solistina tunnetun Förstin pääinstrumentti on fraseeraus, jossa kipinöi tulinen temperamentti. Levynjulkaisukeikallaan kovassa nosteessa oleva Försti astuu lavalle seuranaan Mikko Helevä (Hammond-urut), Abdissa ”Mamba” Assefa (rummut), Ville Herrala (kontrabasso) sekä Jukka Eskola vierailevana trumpetistina.

Savoy JAZZFest

Jazzmusiikin kansainvälistä ja kotimaista parhaimmistoa esittelevä Savoy JAZZFest järjestetään vuosittain maaliskuussa. Festivaalin ensimmäisen kolmivuotiskauden 2019-21 taiteellinen johtaja on trumpetisti Jukka Eskola. Festivaalin pääyhteistyökumppanina jatkaa Hotel Haven, joka järjestää myös tapahtuman viralliset jatkoklubit.

Mediakuvat: http://bit.ly/33w73pd

Savoy JAZZFest 5.-8.3.2020

To 5.3. Richard Bona with Alfredo Rodriguez & Pedrito Martinez

Pe 6.3. Joyce Moreno & UMO Helsinki | Tom Harrell

La 7.3. Adam Ben Ezra | Ricky-Tick Big Band & Elena Pinderhughes

Su 8.3. Johanna Försti: A Song to Sing, levynjulkaisukonsertti

Torstain, perjantain ja lauantain konsertit alkavat klo 19.00. Sunnuntainen Johanna Förstin levynjulkaisukonsertti alkaa klo 15.00.

Liput:

Rajattu määrä 4 pv festivaalipasseja myynnissä Early Bird -hintaan 6.12.2019 asti. Festivaalipassi sisältää naulakkomaksun ja lipun jokaiseen Savoy JAZZFest -konserttiin.

Yhden ja kahden päivän liput tulevat myyntiin pe 22.11. klo 12:00

Katso hinnat täältä: https://www.lippu.fi/artist/savoyjazz/