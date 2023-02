Savuisa Smokehouse-valmisruoka on Suomalainen menestysresepti 2023 – perheyrityksen oivallus pääsee nyt koko maan ruokakauppojen hyllylle

Vuoden 2023 menestysreseptissä yhdistyvät amerikkalainen smokehousekulttuuri ja suomalainen savusaunaperinne. Kilpailun tuomaristoa hämmästytti tuhdeissa tuotteissa erityisesti niiden maku, josta on vaikea uskoa, että kyse on mikrossa lämmitettävästä ateriasta.

Kilpailussa Mattila Brosia edustanut Tero Sivula odottaa innolla suomalaisten vastaanottoa, kun smokehouse-valmisruoat pääsevät nyt laajasti kuluttajien saataville S-ryhmän ruokakauppoihin.

– Ihan ensin tuli kyllä epäuskoinen fiilis, että meidän Smokehouse on Suomalainen menestysresepti 2023. Sitten iski hillitön tunnemyrsky ja voin sanoa, että kaikki tunteet mentiin kyllä läpi. Uskon, että tuomariston vakuutti tietynlainen aitous ja se, että meidän tuote oli finaalissa 100-prosenttisen ehjä sekä valmis uusi kokonaisuus kauppaan. Meillä oli aivan järjettömän hyvä kuluttajien hyväksyntä ja ostokiinnostus, Sivula toteaa.

Usean vuoden yrittäminen palkittiin

Tuomariston mukaan Sivulan ja valmisruokainnovaation voittoon vaikutti tuotteiden laatu ja niiden todellinen uutuusarvo: vastaavia tuotteita ei valmisruokahyllyltä löydy.

– Mattila Bros on päässyt aiemmin semifinaaliin, ja tänä vuonna sinnikkyys palkittiin. Kun peräänantamattomaan asenteeseen yhdistää tuotteen, jollainen valmisruokamarkkinasta tällä hetkellä puuttuu, niin ollaan todellakin menestysreseptin äärellä. Meillä on tälle tuoteperheelle isot odotukset, kilpailun tuomaristoon kuuluva S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho toteaa.

Myös tuomaristoon kuuluva kokki Jyrki Sukula uskoo voittajan mahdollisuuksiin nousta edellisten vuosien voittajien Rostiksen, Boltsin ja Falleron rinnalle vuoden ostetuimpien uutuustuotteiden joukkoon.

– Valmisruokaa syödään aiempaa enemmän ja siltä myös odotetaan yhä enemmän. Teron ja hänen kumppaneidensa menestysresepti on onnistunut vastaamaan tähän odotukseen tuomalla valmisruokaan aitoa savun makua sekä BBQ-tunnelmaa. Uskon, että tämä tulee kutkuttamaan suomalaisten makuhermoja tämän kevään aikana, Sukula kuvaa.

Tero Sivula toimii perheyritys Mattila Brosin toimitusjohtajana. Yritys valmistaa tällä hetkellä noin neljääkymmentä perustuotetta, jotka jakautuvat 150 lopputuotteeseen. Yrityksen suosituin tuote on jo 65 vuoden ajan ollut saunapalvikinkku, jota tehdään edelleen aidossa savusaunassa.

– Savustaminen on se meidän juttu ollut jo vuosikymmenten ajan. Nyt perinteiden lisäksi on tuotu uutta twistiä. Voitto antaa tällaiselle pienelle savustamolle mahdollisuuden kasvaa terveesti meille uudella aluevaltauksella. Luonnollisesti se antaa myös valtakunnan suurimman näkyvyyden. Voitto avaa myös aivan uusia markkinakanavia, antaa uusia yhteistyökumppaneita sekä opetti meille aidosti hyvän tuotekehityskaaren. Tästä on hyvä lähteä valloittamaan koko Suomea!

Tänä vuonna finaalissa kisasivat smokehouse-valmisruokien lisäksi Jemma-säilykkeet, Baba-tahinismoothie, Happy Soup -linssi ja härkäpapukeitot, Kalatassut ja Sushike. Kaikki finalistituotteet tulevat myyntiin S-ryhmän ruokakauppoihin 2.2.2023.