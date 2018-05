Scandic avaa uuden hotellin tänään Saloon, Lappeenrantaan ja Vaasaan - Waskia saa nimensä takaisin

Scandic aloittaa tänään toimintansa Salossa ja Lappeenranta saa toisen Scandic-hotellin. Cumulus Resort Tropiclandia Vaasa muuttuu Scandic Waskiaksi. Samalla hotellit astuvat osaksi Scandic-perhettä, jossa toiminta kestävän kehityksen edistämiseksi on keskeinen osa liiketoimintamallia.

”Hienoa, että saamme Waskia-nimen takaisin”, sanoo Scandic Waskian hotellinjohtaja Marko Paulin.

Scandic Waskia sijaitsee Vaskiluodon saarella puolentoista kilometrin päässä Vaasan keskustasta. Hotellin vieressä toimivasta kylpylä-vesipuistosta tunnettu hotelli tunnetaan myös Vaasan isoimmasta ravintolasta ja suositusta tanssiravintolasta. 184 huoneen hotelli tarjoaa peräti 14 kokoustilaa, joista suurin tila on 250 kokoustajalle.

Myös Lappeenrantaan avataan uusi Scandic-hotelli. Cumulus City Lappeenranta vaihtuu iltapäivällä Scandic Lappeenranta Cityksi.

”Kaupungissa on nyt kaksi Scandic-hotellia. Uskon, että tämä avaa meille paljon yhteistyömahdollisuuksia”, sanoo Scandic Lappeenranta Cityn hotellinjohtaja Petri Heimala.

Ydinkeskustassa sijaitseva vuonna 1982 perustettu 95-huoneinen hotelli tarjoaa vierailijoille suositun ruokailuravintolan ja yöpymisen lisäksi mahdollisuuden pulahtaa uima-altaassa.

Salo saa tänään ensimmäisen Scandic-hotellinsa. Scandic Salo on pieni mutta tehokas hotelli Salon sydämessä joen rannalla kaupungin keskustassa. Vuonna 2005 perustetun hotellin huoneista osassa on oma parveke ja kylpyamme. Kaikissa huoneissa on ilmastointi.

”On todella upeaa, että voimme olla eturintamassa toteuttamassa päätöksiä, jotka säästävät luontoa ja pienentävät aidosti hiilijalanjälkeä. Nämä ovat asioita, joita muut osin vasta miettivät, mutta me jo toteutamme”, sanoo lähes 30 vuotta hotellialalla työskennellyt Scandic Salon hotellinjohtaja Marja Iitti.

Scandicin tavoitteena hotellialan alhaisimmat hiilidioksidipäästöt

Kestävän kehityksen mukainen toiminta on keskeinen osa Scandicin liiketoimintamallia. Scandicin tavoitteena on, että vuonna 2020 yhtiöllä on hotellitoimialan alhaisimmat hiilidioksidipäästöt. Se on myös sitoutunut jatkuvasti vähentämään kokonaisjätteen määrää ja lisäämään kierrätetyn jätteen määrää.

Kevätkauden aikana Scandiciksi muutetuista Cumulus-hotelleista poistettu Cumulus-materiaali kierrätettiin. Kaikkiaan noin 29 000 henkaria ja 8 000 huoneroskista lahjoitettiin jatkokäyttöä varten. Scandicin hotellihuoneissa on roskakorit, joihin jätteet voi lajitella. Uusissa Scandic-hotelleissa luovutaan tulevaisuudessa muun muassa pulloveden käytöstä.

”Nykyään ympäristöasioiden huomiointi on asiakkaista monille tärkeää paitsi arjessa, myös matkoilla. Esimerkiksi Scandic-konseptin mukainen luopuminen pullovedestä luo jatkossa positiivista mielikuvaa hotelliasioinnista”, Petri Heimala sanoo.

”Kestävän kehityksen kannalta on erinomainen asia, että teemme konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi. Vaihdamme myös Waskiassa jätehuollon Scandicin toimintatapojen mukaiseksi”, Scandic Waskian hotellinjohtaja Marko Paulin kertoo.

Scandic Waskian sisarhotelli Scandic Vaasa on kaupungin ainoa hotelli, joka on saanut kestävän kehityksen Joutsenmerkin.

”Kestävä kehitys on osa kaikkia Scandic Vaasan toimintoja, joita tiimiläiset toteuttavat työssään joka päivä”, kertoo Scandic Vaasan hotellinjohtaja Pia Lehtilä, joka on toiminut Waskian sparrauskumppanina integraatiomatkalla Scandiciksi.

Scandic Salossa seurataan jo nyt aamiaishävikin määrää sähköisellä sovelluksella. Hotellin kaikissa hotellihuoneissa on korttiavaimella toimivat valokatkaisijat ja esimerkiksi autotallissa liiketunnistimella toimivat valot.

”Kiinnitämme jatkossa entistä tarkempaa huomiota kierrätykseen ja etsimme uusia toimintatapoja jätemäärien pienentämiseen. Yhteistyökumppanimme SOL Palvelut Oy jakaa ympäristöasioiden tärkeyden kanssamme, ja käyttää esimerkiksi ympäristöystävällisiä pesuaineita huonesiivouksessa”, Marja Iitti jatkaa.

Hotellisiivouksen suurin yksityinen palveluyritys SOL Palvelut julkisti tänään, että yhtiölle on myönnetty Joutsenmerkki hotellisiivouksen toimialalla ensimmäisenä Suomessa.

Pohjoismainen hotellialan edelläkävijä Scandic osti Restelin koko hotelliliiketoiminnan joulukuun lopussa ja nousi kaupan myötä Suomen suurimmaksi hotelliyritykseksi. Scandic on ottanut nyt haltuunsa jo 33 Cumulus-hotellia ja vahvistanut businesmatkailun lisäksi otettaan loma- ja vapaa-ajan matkailusta.