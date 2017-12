Scandic osti Restelin hotelliliiketoiminnan tänään

Restel Hotellit Oy tarjoaa 43 hotellia sekä useita ravintoloita. Restel Hotel Groupin hotelleja ovat kotimaiset Cumulus City & Resort -ketju ja Hotelli Seurahuone Helsinki, kansainväliset Holiday Inn -hotellit, Crowne Plaza Helsinki ja Hotel Indigo Helsinki - Boulevard.

Scandic Hotels Oy tarjoaa hotellielämyksiä Suomessa yhteensä 70 hotellissa 31 eri paikkakunnalla. Scandic on Pohjoismaiden johtava hotelliyritys, jolla on toiminnassa tai kehitteillä lähes 280 hotellia ja noin 55 000 hotellihuonetta kuudessa maassa. Scandic työllistää 16 000 tiimiläistä. Scandic Friends on Pohjoismaisen hotellialan suurin kanta-asiakasohjelma.