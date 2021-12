Schneider Electric ja Asio-Data kehittivät älykkään ratkaisun mobiiliohjattuun sisäänpääsyyn

Uuden RS Nordic -sarjan kirkas valkoinen väri sopii moderniin sisustamiseen 14.12.2021 10:49:19 EET | Tiedote

ELKO-tuoteperheeseen lanseerataan sarja, joka on kirkkaan valkoista, skandinaavista muotoilua. RS Nordic -sarja sopii erinomaisesti asuntorakentamisen nykytrendeihin. ELKO-sarja esiteltiin jo yli 30 vuotta sitten ja se on säilyttänyt suosionsa vuosikymmenien ajan muun muassa hyvän asennettavuutensa vuoksi. Schneider Electric lanseeraa ELKO-tuoteperheeseen uuden RS Nordic -sarjan. Moderni RS Nordic sopii täydellisesti nykyajan koteihin: sarjassa yhdistyy RS16-sarjasta tuttu hyvä asennettavuus ja uusi kirkkaan valkoinen väri, joka on käytössä myös Exxact-sarjassa. RS Nordic on kehitetty vastaamaan nykyisiä rakentamisen suuntauksia ja väristandardeja. Se antaa entistä enemmän valinnanvaraa sekä pieniin että suuriin projekteihin. – Uutta RS Nordic -sarjassa on nimenomaan sen kirkkaan valkoinen väri. RAL 9003 vastaa listoissa, ovissa ja ikkunanpuitteissa vakiona käytettävää valkoista. Näin uuden sarjan tuotteet myötäilevät asuntorakentamisen nykysuuntauksia, joiden mukaan kalusteiden haluta