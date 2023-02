Schneider Electric jo 12:tta kertaa mukana maailman vastuullisimpien yritysten listalla

Schneider Electric on Global 100 -listan mukaan maailman seitsemänneksi vastuullisin yritys ja oman alansa yrityksistä vastuullisin.

Vuosittain julkaistavan listan kokoaa riippumaton Corporate Knights -konsulttiyritys.

Myös Schneider Electricin vastuullisuusraportointi on saanut kansainvälistä tunnustusta.

Espoo, 6.2.2023 – Schneider Electric, digitalisaation edelläkävijä energianhallinta- ja automaatioratkaisuissa, on jälleen mukana arvostetulla Global 100 -listalla, johon kootaan vuosittain maailman vastuullisimmat yritykset. Schneider Electric on oman alansa yrityksistä ainoa, joka on valittu listalle joka vuosi jo vuodesta 2012 alkaen.

Valinnat tekee vuosittain riippumaton Corporate Knights -konsulttiyritys, joka on yritysten vastuullisuuteen keskittyvä tutkimusyhtiö. Global 100 -listalla arvioidaan yrityksiä, joiden liikevaihto on yli miljardi dollaria. Vuonna 2021 Schneider Electric saavutti koko listan ensimmäisen sijan.

Schneider Electricin hyvään menestykseen tänäkin vuonna on vaikuttanut vahva sitoutuminen ympäristövastuullisuuteen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen, kuten kestävään tulopohjaan ja investointeihin, sukupuolten tasa-arvoon ja vastuullisuustavoitteiden vaikutukseen palkkauksessa.

Tunnustuksia vastuullisesta toiminnasta ja ESG-raportoinnista

Global 100 -listasijoituksen lisäksi Schneider Electric on viime aikoina saanut useita tunnustuksia vastuullisesta toiminnastaan. Yritys sai loppuvuonna 2022 huippuarviot ESG-​raportoinnistaan ja kestävää kehitystä edistävistä toimintatavoistaan kolmelta eri taholta: Standard & Poor’s -luottoluokitusyksiköltä, Carbon Disclosure Project -järjestöltä (CDP) sekä Moody’s -luottoluokitusyhtiön ESG Solutions -yksiköltä. Schneider Electricin ilmastostrategia ja yrityksen sitoutuminen ympäristöasioihin liittyvään avoimuuteen validoitiin ensimmäisten joukossa maailmassa SBTi-aloitteen (Science Based Targets, Tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet) Net-Zero Standardin mukaan jo vuoden 2022 puolivälissä.

Schneider Electricille myönnetään tänä vuonna myös Terra Carta Seal -tunnustus, jonka saajia on yhteensä vain 19. Tunnustus on suunnattu globaaleille yrityksille, jotka edistävät innovointia, osoittavat sitoutuneisuutta ja tähtäävät kohti aidosti vastuullisia markkinoita. Tunnustus on osa Sustainable Markets Initiative -aloitetta, jonka tarkoitus on kannustaa yksityistä sektoria kiireellisempiin toimiin ilmastonmuutosta vastaan. Aloitteen teki kuningas Charles III tammikuussa 2021 ollessaan vielä Walesin prinssi.

– Nämä saavutukset tekevät vuoden 2023 aloittamisesta todella innostavan. Ne osoittavat, että johdonmukaisuus, sitoutuneisuus ja konkreettiset teot huomataan. Ne toimivat myös muistutuksena siitä, että meillä ja muilla Global 100 -listalla olevilla yrityksillä on aidosti mahdollisuus vaikuttaa asioihin niin liike-elämässä kuin myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen liittyen, sanoo Gwenaelle Avice-Huet, Schneider Electricin Chief Strategy & Sustainability Officer.

Lue lisää Schneider Electricin ESG-raportoinnista

Schneider Electricin suoriutumista ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvissä asioissa (ESG) seurataan ja julkistetaan kvartaaleittain osana taloudellista tulosta.

