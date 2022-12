Schneider Electric mukana kehittämässä vastuullista kuivan maan lohenkasvatusta Ruotsissa

Tiedote, 28.12.2022 – Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric on solminut kumppanuussopimuksen RE:OCEAN-elintarviketeknologiayrityksen kanssa. RE:OCEAN on maalle rakennettuun infrastruktuuriin perustuvan lohenkasvattamisen edelläkävijä, joka haluaa yhteistyön avulla kehittää resurssitehokasta ja kiertotalouteen perustuvaa kasvatusta. Kumppanuus vauhdittaa laadukkaan, paikallisen ja kestävästi tuotetun lohen kasvattamista Ruotsin Säfflessä sijaitsevassa tuotanto- ja käsittelylaitoksessa.

Yhteistyön ansiosta RE:OCEAN pääsee hyödyntämään Schneider Electricin end-to-end-laitteistoja ja -ohjelmistoja maalle rakennetun lohenkasvattamon kaikissa toiminnoissa. Schneider Electricin kestävyyskonsultointipalvelut, edistynyt teknologia ja innovatiiviset ratkaisut auttavat RE:OCEANia tuottamaan paikallista ja kestävästi tuotettua lohta hiilineutraalissa tuotanto- ja käsittelylaitoksessa.

– Tavoitteemme on selkeä: kasvattaa kestävästi ja paikallisesti tuotettua lohta, joka jättää mahdollisimman pienen jäljen ilmastoon. Siksi on luonnollista etsiä kumppaniksi asiantuntijoita, jotka voivat auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme. Schneider Electric oli itsestään selvä valinta, sillä heillä on energiankäytön optimointiin ja järjestelmien välisiin ratkaisuihin liittyvää osaamista, sanoo Morten Malle, RE:OCEANin toimitusjohtaja.

Ympäristön huomioiminen on kaikkien velvollisuus

Schneider Electric auttaa RE:OCEANia laatimaan konkreettisia toimintasuunnitelmia yhtiön ympäristöstrategiaa ja -tavoitteita varten. Tarkoituksena on selkiyttää, miten yrityksen oma toiminta tuottaa kasvihuonepäästöjä. Tähän sisältyy oma tuotanto, arvoketju, ostettu energia ja Scope 3 -luokan epäsuorat päästöt. Tavoitteita arvioidaan Science Based Targets -aloitteen pohjalta. Science Based Targets -aloite tarjoaa yrityksille työkalun, jonka avulla ne voivat laatia ilmastotoimensa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

– Meillä kaikilla on velvollisuus huolehtia toisistamme ja planeetasta. Kestävä kehitys on jatkuva prosessi, joka toteutuu ympäristövisioiden, tiedon ja kumppanuuksien kautta. RE:OCEAN ja Schneider Electric jakavat samat ympäristöarvot, joten odotan innolla, että pääsemme mullistamaan lohentuotannon yhdessä, sanoo Tanja C. K. Sørensen, RE:OCEANin Dept. Manager, QA & Sustainability.

Schneider Electric on ollut vuodesta 2012 lähtien mukana yritysvastuullisuutta mittaavan Corporate Knightsin Global 100 -listauksella. Vuonna 2021 Schneider Electric oli listan kärkisijalla, ja kuluvana vuonna yhtiö oli sijalla neljä. Hyvä menestys listauksessa johtuu Schneiderin kyvystä integroida kestävyys osaksi yritysstrategiaansa.

Vuonna 2021 Schneider Electric vahvisti kestävyyskonsultointitarjontaansa, jotta se voi entistä paremmin tukea yhä useampia kumppaneita ja asiakkaita näiden kestävyystavoitteissa.

Data auttaa kehittämään tuotantoa

Schneider Electricin end-to-end-laitteistojen ja -ohjelmistojen avulla RE:OCEAN voi seurata ja analysoida tuotannosta saatavaa dataa, toimintaprosesseja ja kaikkien laitteiden järjestelmiä reaaliaikaisesti. Näin RE:OCEAN voi parantaa toimintansa avainalueita, kuten ennakoivaa huoltoa, resurssitehokkuutta ja prosessien optimointia sekä mitata jokaisen tuotetun lohen hiilijalanjälkeä.

RE:OCEAN ja Schneider Electric uskovat, että kiertotalous ja kattavasti toimivat tuotantolaitokset voivat osaltaan auttaa ratkaisemaan kansainvälisiä ilmastohaasteita.

RE:OCEAN myös turvaa Säfflen paikallista luontoa rakentamalla oman vedenpuhdistuslaitoksen. Biodiversiteetin suojeleminen on yksi yrityksen kestävyysstrategian kulmakivistä, ja yritykselle on tärkeää minimoida oman toimintansa ympäristöjalanjälki.

– RE:OCEAN on hyvin inspiroiva yhteistyökumppani ja kestävän ruoantuotannon selkeä edelläkävijä. Me Schneider Electricillä olemme hyvin ylpeitä siitä, että RE:OCEAN valitsi meidät vastuullisuuden, energiankulutuksen optimoinnin ja automatisoinnin kumppaniksi, kertoo Schneider Electricin Anders Tryk, Sales Manager, Industrial Automation.

Lisätietoja:

Tuomas Korhonen, Head of Marketing

tuomas.korhonen@se.com, 040 544 2943