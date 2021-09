Schneider Electricin uusi liiketoimintajohtaja Jari Vuori haastaa kiinteistönomistajat ratkaisemaan ilmastohaastetta

Schneider Electric esittelee TeSys Deca Series -moottorikäynnistimien uuden sukupolven 10.9.2021 00:00:00 EEST | Tiedote

Uusi innovatiivinen TeSys Deca -sarja tarjoaa kestävän ja tehokkaan moottorinhallintaratkaisun, jossa on erinomainen suorituskyky sekä helppokäyttöiset toiminnot. Sarjan apukosketin on päivitetty 5 mA:sta 1 mA:iin, joka takaa luotettavan kytkennän kaikissa sovelluksissa Tiedote 10.9.2021 - Schneider Electric, globaali energianhallinnan ja automaation asiantuntija, julkistaa uuden TeSys Deca -sarjan moottorikäynnistimien sukupolven. Päivitykset TeSys GV2~3- ja TeSys D -malleista ratkaisevat LVI-järjestelmien, kotitalouksien, hissien ja vaativien ympäristöalojen laitevalmistajien ja keskusvalmistajien tiukat tämänhetkiset vaatimukset. Uuden sukupolven TeSys Deca -sarja tarjoaa vankemman ja innovatiivisemman ratkaisun, jossa on uusia teknisiä ominaisuuksia. Uusi TeSys Deca -sarja takaa luotettavan suorituskyvyn ja erinomaiset toiminnot, joten asiakkaat saavat mahdollisimman helppokäyttöisen ja tehokkaan ratkaisun: EN60335-1-standardin mukainen: uudet TeSys Deca -kontaktorit on valmistettu