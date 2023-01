Schneider Electricin Wiser Ready -alusta yhdistää rakennusalan ammattilaiset ja älykotia haluavat kuluttajat

Wiser Ready mahdollistaa rakennusliikkeille ja talotehtaille helpon ja kustannustehokkaan tavan tarjota älykotivalmiutta asiakkailleen.

Asunnon ostaja, rakentaja tai remontoija saa asuntoonsa älykotivalmiuden valitsemalla älykkäät sähkökalusteet. Wiser-järjestelmää voi päivittää sen mukaan, mitä toimintoja haluaa lisätä itse laajan jälleenmyyjäverkoston kautta. Älykodin toiminnallisuuksia voi myöhemmin itse laajentaa kulloisenkin tarpeen mukaisesti.

Wiser-älykotikalusteita on saatavilla Schneider Electricin suosittuun Exxact-kalustesarjaan, joka on jo nyt vakiovarusteena monissa uusissa asunnoissa.

Wiser yhdistää saumattomasti yhden markkinoiden laajimmista sähköasennuskalustesarjoista älypuhelimella käytettäväksi älykotijärjestelmäksi.

Tiedote, 17.1.2022 – Schneider Electric on tuonut perinteisten sähkökalusteiden rinnalle Wiser-älykotikalusteet, jotka on helppo valita jo asuntoa suunniteltaessa. Yhä useampi rakentaja ja remontoija etsii tällä hetkellä kohteeseensa älykotiominaisuuksia, joten esimerkiksi älypistorasiat ja -valokatkaisijat herättävät kiinnostusta.

Kodin hankkijalla on myös usein toiveena voida päivittää tai muokata kotiaan elämäntilanteen muuttuessa tai silloin, kun havaitaan tarve jollekin uudelle toiminnolle. Tällöin päivitys ja laitteiden lisääminen on voitava tehdä helposti, ilman että paikalle tarvitsee erikseen kutsua ammattilaista.

– Älykoti ei useinkaan ole lopulta sellainen, millaiseksi se on alun perin suunniteltu. Tarpeet elävät ja muuttuvat, kun kotiin muutetaan. Wiser Ready -asunnon hankkivalla on oiva mahdollisuus lisätä toiminnallisuuksia jo asennettujen sähkökalusteiden lisäksi, ja kodin hallinta onnistuu helposti perheenjäsenten puhelimista myös etänä. Asukas voi itse ottaa järjestelmän käyttöön, ja tarvittaessa järjestelmän päivittämiseen saa apua. Tuotteilla on hyvä saatavuus, sillä niitä löytyy vaikka paikallisesta kodintekniikkaliikkeestä, kertoo Wiser-älykotituotteiden kaupallinen tuotepäällikkö Juhani Hallamaa.

Wiser-kokonaisuudella älykoti kuntoon

Perinteisesti älykodin rakentaminen on ollut ammattilaisille haastavaa ratkaisujen pirstaleisuuden, nopean kehitystahdin, erilaisten sähkösuunnitelmien ja toteutuksien kirjon vuoksi. Wiser-ratkaisussa älyn langattomuus mahdollistaa asuntojen rakentajille helpon asennuksen, ja kaikki kalusteet ovat asukkaan käytettävissä heti normaaliin tapaan.

Langattomuuden ansiosta Wiser Ready on loistava ratkaisu myös esimerkiksi taloyhtiöiden sähköremonttien yhteydessä, jolloin asuntojen kalusteet on varustettu älyvalmiudella ja asukas itse päättää, haluaako käyttää älyominaisuuksia.

– Wiser on älykotimarkkinassa uniikki tuote. Laitteet on suunniteltu vastaamaan perinteisten asiakkaidemme, rakennusliikkeiden ja talotehtaiden, vaatimaa laatutasoa. Samalla helppokäyttöisyys ja yhdistettävyys on toteutettu käyttäjäystävällisesti. Wiser-järjestelmän avulla on helppo seurata omaa energiankulutustaan, säästää sähkölaskussa ja luoda ensiluokkaista asumismukavuutta. Automaatioiden ja erilaisten tilanteiden luominen sovelluksessa käy käden käänteessä, jatkaa Hallamaa.

Helppokäyttöinen, kattava ja joustava

Asunnon äly otetaan käyttöön hankkimalla Wiser-keskusyksikkö sekä lisälaitteet tarpeen mukaan kattavalta jälleenmyyjäverkostolta. Asunnosta pois muutettaessa asukas voi halutessaan ottaa nämä laitteet mukaansa.

Wiser Ready -kotiin voidaan valita valmiiksi asennettavaksi esimerkiksi kattava valaistuksen ohjaus, energiaa mittaavat ja ohjattavat pistorasiat tai piakkoin saataville tulevat älykkäät termostaatit. Asunnon omistaja voi päivittää helposti järjestelmään kameroita tai sensoreita sekä muita laitteita laajasta, jatkuvasti kasvavasta valikoimasta.

Laitteet keskustelevat uutta Matter-standardia tukevan Wiser-keskusyksikön kanssa, ja järjestelmään voidaan yhdistää jopa 120 laitetta per yksikkö. Samaan sovellukseen voidaan yhdistää myös esimerkiksi loma-asunto.

Wiser-järjestelmä on täysin käyttäjän hallittavissa Schneider Electricin tarjoaman Wiser by SE -sovelluksen avulla ilman asiantuntemusta vaativaa koodaamista tai aloitus- tai kuukausiveloituksia. Laitteet vastaavat rakennusalalla vaadittuja standardeja ja laatua sekä ovat sähköturvallisia. Tämän takeeksi sähkölaitteille on haettu FI-hyväksyntä.

Nykyaikaiset rakennusliikkeet, talotehtaat ja sähköurakoitsijat pystyvät tarjoavat kohteissaan Schneider Electricin sähkökalusteita ja Wiser Ready -älykotivalmiutta. Wiser Ready -älykodista saa lisätietoja asuntojen rakentajilta tai sähköurakoitsijoilta.

Lue lisää Wiserista

https://www.se.com/fi/fi/home/smart-home/local/wiser/homeowner.jsp

Wiser-jälleenmyyjät

https://www.se.com/fi/fi/work/campaign/local/online-channel-partners.jsp

Wiser-asentajakartta

https://www.se.com/fi/fi/locate/738-loyda-wiser-sahkoasentaja

Lisätiedot:

Juhani Hallamaa, kaupallinen tuotepäällikkö, Schneider Electric

juhani.hallamaa@se.com, puh. 050 327 8388