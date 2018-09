School Action Day 2018 tarjosi iloa, liikettä ja yhdessäoloa yli 7000 koululaiselle!

Euroopan urheiluviikon Suomen päätapahtuma School Action Day keräsi tiistaina 25.9.2018 Töölön Kisahallin ympäristöön yli 7000 pääkaupunkiseudun koululaista liikkumaan ja tutustumaan eri liikuntalajeihin ja -mahdollisuuksiin. Lajiliittoja, urheiluseuroja ja yhteistyökumppaneita oli mukana kaikkiaan yli 50 ja liikuntapisteitä lähes 100, joten tekemistä löytyi jokaiseen makuun.

Euroopan urheiluviikkoa vietetään 23.-30.9. Teemaviikon tavoitteena on kannustaa liikkumaan aktiivisesti sekä lisätä tietoisuutta liikunnan positiivisista vaikutuksista. Suomessa urheiluviikkoa vietetään lasten ja nuorten liikkumisen merkeissä. Viikon päätapahtuma School Action Day on yksi Euroopan suurimmista koululaisten liikuntatapahtumista ja se on liikuttanut vuosittain tuhansia oppilaita.

- Tapahtuman järjestelyt sujuivat hienosti ja oli mahtavaa, että pystyimme yhdessä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, Liikkuvan koulun, lajiliittojen, seurojen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tarjoamaan liikunnan riemua yli 7000 koululaiselle. Erasmus+ -ohjelmalla ja Euroopan urheiluviikolla pyritään edistämään hyviä käytäntöjä Euroopassa, joita School Action Day sekä muut viikon tapahtumat hienosti edustavat, kertoo Erasmus+ Sport -ohjelman vastaava asiantuntija Terhi Liintola.

Kaiken kaikkiaan tapahtuma kokosi yhteen yli 200 alakoulun sekä noin 140 yläkoulun luokkaa viettämään liikunnallista päivää sekä tutustumaan erilaisiin liikuntalajeihin. Tutuiksi tulivat muun muassa pallo- ja mailapelit, leikit, parkour, frisbeegolf sekä erilaiset kamppailulajit. Päätapahtuman lisäksi urheiluviikon ohjelmassa on lähes 30 alueellista tapahtumaa, jotka liikuttavat yli 100 000 lasta ja nuorta ympäri Suomea.

- Tapahtumaa päästiin viettämään aurinkoisissa merkeissä ja oli hienoa nähdä koululaisista välittyvää aitoa liikunnan riemua. Tapahtumatorilla vilskettä riitti ja kumppanien hienosti järjestetyt pisteet saivat kaikki oppilaat liikkumaan yhdessä. Yhteisohjelmassa oli hieno meininki ja esiintyjät saivat nostatettua #BeActive-fiiliksen kattoon. Iso kiitos kaikille yhteistyökumppaneille – ilman teitä tapahtuman järjestäminen ei olisi ollut mahdollista, iloitsee School Action Dayn tuottaja Anna Autio.







Helsinki Liikkuu -perhetapahtuma

Urheiluviikon yhteydessä järjestetään Helsinki Liikkuu -perhetapahtuma lauantaina 29.9.2018, joka tarjoaa mahdollisuuden liikkua koko perheen voimin. Tilaisuus järjestetään Allas Sea Poolin tiloissa Helsingin sydämessä. Perhetapahtuma kuuluu Euroopan urheiluviikon #BeActive Night -tapahtumiin, joita vietetään ympäri Eurooppaa. Lisätietoja löydät Facebook-tapahtumasta. #HelsinkiLiikkuu





Lisätiedot:



European Week of sport:

Terhi Liintola, vastaava asiantuntija

Opetushallitus, EU:n Erasmus+ -ohjelma

Puh. 0400 247 744

terhi.liintola@oph.fi



School Action Day:

Tytti Soini, liikunnansuunnittelija

Helsingin kaupunki, liikunta – ja hyvinvointipalvelut

puh. 09 310 87 941

tytti.soini@hel.fi





#BeActive – Euroopan urheiluviikko

School Action Day on osa Euroopan komission Euroopan urheiluviikkoa (European Week of Sport, EWoS). Suomessa Euroopan urheiluviikkoa koordinoi Opetushallitus. School Action Day järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Vantaan, Helsingin ja Espoon kaupungit sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat myös Erasmus+-ohjelma ja Liikkuva koulu. Lisätietoa Euroopan urheiluviikosta englanniksi European Week of Sportin verkkosivuilla.