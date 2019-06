SDP esittää: Tuula Haatainen eduskunnan varapuhemieheksi

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esittää kansanedustaja Tuula Haataista, 59, eduskunnan 1. varapuhemieheksi.

Haatainen on viidennen kauden kansanedustaja Helsingin vaalipiiristä. Hän on valtiotieteen maisteri ja sairaanhoitaja. Haatainen on aiemmin toiminut mm. opetusministerinä sekä sosiaali- ja terveysministerinä ja viime vaalikaudella eduskunnan 2. varapuhemiehenä.

Puhemiesvaali pidetään ensi perjantaina 7.6. pidettävässä istunnossa.