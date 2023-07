SDP:n Nasima Razmyar: Hallituksen maahanmuuttolinja uhkaa Suomen talouskasvua

- Petteri Orpon hallitusohjelma sivuuttaa sen tosiasian, että ilman työtä ei ole myöskään talouskasvua. Suomessa on jo nyt kova pula osaajista eri aloilla, aina palveluammateista korkeakoulutettuihin huippuasiantuntijoihin. Jos ja kun maamme olemassaoleva työvoima ei riitä tätä vajetta paikkaamaan, on osaajia saatava myös muualta, Razmyar kommentoi.



- Onko todella niin, että kokoomus on antanut periksi perussuomalaisten vaateille eikä kuule Suomen elinkeinoelämän viestiä työperäisen maahanmuuton välttämättömyydestä? Jopa Italiassa oikeistopopulistinen hallitus on merkittävästi lisäämässä työperäisen maahanmuuton kiintiötä talouttaan vauhdittaakseen. Orpon hallituksen linja ei yksinkertaisesti ole kestävä, Razmyar sanoo.



- Orpon hallituksen kovat asenteet vaikuttavat jo nyt Suomen maakuvaan. Moni Suomessa asuva ulkomaalaistaustainen työntekijä pohtii, kannattaako tänne jäädä vai ei. Jos työmarkkinoilta alkaa poistua työvoimaa elintärkeiltä aloilta ja uutta ei saada tilalle, tulee Orpon hallituksen perintö olemaan karu.



- Meidän pitää nyt päinvastoin kaikin keinoin pyrkiä vahvistamaan Suomen vetovoimatekijöitä yhdessä yritysten ja kuntien kanssa. Osaajia ei ole jonoksi asti rajalla odottamassa, vaan meidän on aktiivisesti edistettävä rekrytointia ja työlupiin liittyvien prosessien toimivuutta, Razmyar päättää.