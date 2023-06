SDP:n Niina Malm: Säätytalolla kaavailtu ay-verovähennyksen poistaminen on suoraan pois suomalaisen duunarin kukkarosta

Käytännössä verovähennyksen poisto tarkoittaisi veronkiristystä ammattiliittojen jäsenille, mikä heikentäisi työntekijöiden toimeentuloa.

- Tämä on puhtaasti yritys heikentää palkansaajien asemaa. Muutos heikentäisi suomalaisten järjestäytymisastetta sekä olisi vähennys työntekijöiden tuloista. Varsinkin osa-aikatyötätekeville tai naisvaltaisille aloille verovähennys on ollut oleellinen oikeus. Naisvaltaisilla aloilla on jo nyt pienimmät palkat ja matalin järjestäytymisaste, eli sinnehän tämä ehdotus ensimmäisenä osuu. Valmiiksi heikommassa asemassa olevat olisivat jatkossa vielä ahtaammalla. Onko hallitusohjelmaneuvottelijoiden mielestä siis juuri nyt inflaation ollessa huipussaan oikea aika heikentää ihmisten toimeentuloa? Tämä on veronkiristys pienipalkkaisille, naisvaltaisella alalla työskentelevälle palkansaajalle.

Verovapauden poistosta on keskusteltu aiemminkin, mutta aiemmissa malleissa verovapaus olisi poistettu niin työnantaja- kuin työntekijäjärjestöiltä. Uusin esitys osuisi vain työntekijöihin.

- Epäoikeudenmukaisen mallista tekisi se, että vähemmän yllättäen työnantajajärjestöjen kohdalla verovapaus säilyisi, mikä hyvin osoittaa sen, että kyseessä on oikeiston yritys nujertaa ay-liikettä.

Malm ihmettelee myös valtionvarainministeriön tulkintaa siitä, ettei ay-jäsenmaksu olisikaan työntekijälle tulonhankkimista, kuten sen on aikaisemmin määritelty olevan. Ammattiliitot huolehtivat neuvotellessaan työntekijöiden työehdoista. Valtionvarainministeriön mukaan “joskus on katsottu, että on vähintäänkin kohtuullista, että näin on”.

- Mikä yllätys, että se ei kokoomuksen ja perussuomalaisten mielestä enää olisikaan kohtuullista.

Malmin mielestä esitys on esimakua tulevan hallituksen työmarkkinapolitiikasta.

- Säästöjä ollaan ensimmäisenä etsimässä suomalaisten palkansaajien kukkarosta. Edellisenkin oikeistohallituksen kohdalla säästöjä lähdettin hakemaan työntekijäpuolelta ison kiky-paketin muodossa. Kyyti on kovaa, ja osuu erityisesti palkansaajaan - kuten uumoilimme jo ennen vaaleja. Kokoomuksen kohdalla ei tarvitse yllättyä, mutta perussuomalaisten kohdalla kokoomuslaisten kelkkaan hyppääminen olisi selkärangatonta.

Päätös heikentäisi entisestään neuvottelukulttuuria, jota on muutenkin romutettu viime vuosina. Se on tarkoittanut enemmän pitkittyneitä työmarkkinakeväitä, lakkoja sekä menetyksiä niin yrityksille kuin työntekijöille.

- Nykyisestä mallista on vaikea löytää voittajia. Valitettavasti tulevaisuus näyttää tulevan hallituksen suunnittelemien toimien myötä entistä huonommalta.