SDP:n 1. varapuheenjohtaja Niina Malm: Eiväthän suomalaisetkaan lähde nyt rantalomalle Thaimaahan!

SDP:n sosiaali- ja terveysvaliokuntaryhmä: Hallitus ja ministeri Kiuru ovat onnistuneet koronan taltuttamisessa erinomaisesti 15.11.2020 13:43:59 EET | Tiedote

Keskustan Lapin piiri on ottanut viikonloppuna kärkevästi kantaa hallituksen asettamia matkustusrajoituksia vastaan ja esittänyt ministeri Krista Kiurun eroa. Hallitus on onnistunut tähän saakka erinomaisesti pitämään korona loitolla Suomesta ja samaan aikaan yritysten, mukaan lukien matkailuelinkeinon harjoittajien, pyörät mahdollisimman hyvin pyörimässä. Tästä saa kiittää hallituksen oikea-aikaisia rajoitustoimia ja hybridistrategiaa. Hallitus ei ole syypää siihen, että Lapin ulkomaanmatkailu sakkaa tänä vuonna. Elämme globaalin pandemian keskellä, jossa matkailijavirtaa ei ole saatavilla. Lapin matkailun kannalta aiempina vuosina keskeisiä brittimatkailijoiden charter-lentoja ei ole tulossa, sillä Iso-Britannia on itse sulkenut rajojaan. Maassa jopa ulkona liikkuminen on rajoitettua, puhumattakaan ulkomaanmatkailusta. Julkisuudessa on ollut puhetta matkustuskuplien avaamisesta, mutta tällaisiakaan ei ikävä kyllä ole Suomelle edes tarjolla. Päinvastoin - Euroopan maat lisäävät kilpaa