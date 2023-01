SDP:n Aki Lindén: Hoitojonojen purkamiseen neuvotellut määrärahat tulevat aitoon tarpeeseen

- Hyvinvointialueiden rahoitus on monimutkainen paketti näin alkuvaiheessa, kun kokonaisrahoitus tarkentuu vasta viime vuoden tilinpäätöksien valmistuessa. Kokonaistilanne ei ole niin huono kuin on annettu ymmärtää. Hoitojonojen purkamisessa ei ole kyse kuitenkaan perusrahoituksesta, mikä menee julkisessa keskustelussa helposti sekaisin, Lindén muistuttaa.

Hänen mukaansa koronakriisin aikana kertyneen hoitovelan purkamisen kustannus on yhteensä noin miljardin euron verran.

- Nyt neuvotellussa ratkaisussa ”uutta” rahaa on noin 350 miljoonaa euroa. 150 miljoonaa euroa on kertaerän aikaistusta, mikä on niin sanotusti lakisääteistä rahaa hyvinvointialueille. Täytyy kuitenkin muistaa, että EU:n elpymispaketista tulee hoitovelan lyhentämiseen noin 250-300 miljoonaa euroa, jolloin kokonaisuus on noin 750 miljoonaa – pidän summaa hienona saavutuksena ja työvoittoina näissä olosuhteissa!

Ratkaisu hoitovelan lyhentämiseksi kyettiin tekemään neuvotteluiden tuloksena rikkomatta valtiontalouden budjettikehyksiä.

- Hyvinvointialueiden uhkana on kuitenkin tulevaisuudessa esimerkiksi kokoomuksen väläyttelemät miljardiluokan leikkaukset. Toistaiseksi ainakin juuri aloittaneilla hyvinvointialueilla voidaan nyt keskittyä paremmin olennaiseen, eli hoitojonojen purkamiseen, mikä on aito ja akuutti ongelma suomalaisessa terveydenhuollossa, Lindén iloitsee.

Koko valtion lisätalousarvioesitys julkaistaan torstaina 2. helmikuuta.